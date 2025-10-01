Pie lasītājiem nonācis jaunākais žurnāla "Praktiskais Latvietis" numurs, kurā kā allaž uzzināsiet daudz ko noderīgu un praktisku.
Šīs nedēļas žurnālā dodamies uz Aizkraukles novada Daudzeses pagastu pie mežkopja Rinalda Elkšņa, kurš apsaimnieko 47 hektārus lielu meža īpašumu. Viņš ir arī viens no Meža īpašnieku biedrības rīkotā ikgadējā konkursa Sakoptākais mežs 2025 otrās kārtas dalībniekiem.
Vēl jaunākajā numurā:
- Permakultūra - filozofija, principi un prakse
- Kā pavairot ligustrus dzīvžogam
- Partnerība un laulība - kas atšķirīgs
- Patvaļīgi uzbūvēta ēka - kā legalizēt?
- Siltinām mansardu
- Kā pareizi atjaunot māla podiņu krāsni
- 6 receptes ķirbju laikam
- Melones un arbūzi - kas tajos vērtīgs
