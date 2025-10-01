Šī uzkoda lieliski garšos gan silta, gan arī auksta.
Sastāvdaļas
- baklažāns
- paciņa mocarellas
- 2 tomāti
- 2-3 ķiploka daiviņas
- baziliks
- malti melnie pipari
- olīveļļa
Pagatavošana
Baklažānus sagriež garenās šķēlēs (ap 0,5 cm), tomātus ripiņās, mocarellas lielo bumbiņu pārgriež četrās daļās. Pirms cepšanas uz katras baklažānu šķēles uzliek smalki sagrieztus ķiplokus un apslaka ar olīveļļu. Var pārkaisīt arī baziliku un smalkos piparus. Liek uz karstas pannas un apcep īsu brīdi, lai baklažāns neizjuktu.
Baklažāna šķēles malā liek tomāta ripiņu, apkaisa ar zaļumiem (baziliku), sāli un pipariem, uzliek mocarellas šķēli un satin baklažāna šķēlē. Iešauj aptuveni uz trim minūtēm 190 °C karstā cepeškrāsnī, lai tiek cauri karstums.
Pasniedz, dekorētu ar zaļumiem.
Der zināt!
- Baklažāns ir interesants tāpēc, ka piesaista to garšu, ar kuru kopā tiek gatavots. Piemēram, ja cep kopā ar sēnēm, baklažāns garšo pēc sēnēm.
- Baklažānus var cept uz pannas, sagrieztus šķēlēs, uzsmērēt ķiploku eļļu un cept cepeškrāsnī vai grilēt.
- Daži garšaugi ar baklažānu dara brīnumus. Ķiploks ir baklažāna draugs numur viens! Violetajam dārzenim piestāv arī kinza, baziliks, oregano, pētersīļi, ķimenes, timiāns, tomāti, pipari un citroni. Baklažānu ēdieniem pievieno arī riekstus.
- Vienīgais, kas var nepatikt, ir lielais eļļas daudzums, ko baklažāns spēj uzsūkt kā sūklis. Bet tad dara tā – kad šķēlītes apceptas, tās saliek uz virtuves papīra dvieļa vai salvetes, kas uzsūks liekos taukus.
