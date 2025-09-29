Ķirbis ir rudens karalis – no tā top gan sātīgas zupas un deserti, gan svētku rotājumi Helovīnam. Lai uzzinātu, kuras šķirnes vislabāk piemērotas gatavošanai un kuras dārza dekoriem, devāmies ciemos pie "Mazzemnieku" saimnieces un ķirbju audzētājas Ingrīdas Kuzmickas Dobeles novada Bikstu pagastā.

Aizraušanās sākas ar cepamo ķirbi

Ingrīda ar vīru Gunti ikdienā strādā algotu darbu, bet brīvajā laikā audzē zemenes un ķirbjus. “Man vienmēr paticis audzēt kaut ko īpašu – ko tādu, kā nav citiem. Viss aizsākās ar kādreiz uzdāvinātu cepamo ķirbi – tas izrādījās tik miltains kā kartupelis, ka gribējās izmēģināt vēl citas šķirnes,” atceras Ingrīda. Tā pamazām radusies aizraušanās ar ķirbjiem. Sēklas viņa iegādājas gan Latvijas veikalos, gan pasūta no tālākām zemēm. 

“Mūsu ģimenē ķirbji garšo visiem, un cenšos iedvesmot arī citus iekļaut tos savā ēdienkartē. Priecē, ka mūsdienās pieejams tik plašs ķirbju šķirņu klāsts – no sulīgiem un desertiem piemērotiem līdz dekoratīviem un cepšanai paredzētiem, kas ļauj tos izmantot dažādos veidos. Agrāk ķirbjus pārsvarā tikai marinēja vai vārīja mannas putru… tā gan man joprojām negaršo,” atzīst saimniece.

 

