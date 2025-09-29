Cik bieži aizdomājamies par skatu, kuru ieraugām, no rīta paveroties ārā, vai kurš aizslīd gar tramvaja/mašīnas logu ceļā uz darbu? Ainavu darbnīcas “ALPS” komandas sagatavotā un izdevniecības "Latvijas Mediji" izdotā grāmata "Iekustināt ainavu telpu" ir lielisks iemesls palūkoties sev apkārt vērīgāk.
Latvijas Universitātes Botāniskā dārza direktore Renāte Lagzdiņa par jauno grāmatu saka: “Šī grāmata būs ceļvedis un iedvesma ne vien dārzu un augu mīļiem, bet arī pilsētu plānotājiem un vadītājiem.”
Teikšu vairāk – tā varētu būt iedvesma ikvienam, kurš jel reizi veltījis domu videi sev apkārt, kaut vai: “Sasodīts, tie progresīvie atkal grib slēgt mašīnām Tērbatas ielu!”
Es, atverot tobrīd vēl topošo grāmatu, atcerējos brīdi pirms vairāk nekā trīsdesmit gadiem, kad kā svaiga vidusskolas absolvente ierados Rīgā, lai iestātos augstskolā. Atvainojiet nostalģiju, atļaušos izstāstīt. Ja toreiz nebūtu palaimējies nopirkt latviešu valodā svaigi iznākušo Tolkīna “Hobitu” un ja no visām vēl pagalam svešās pilsētas vietām es nejauši nebūtu trāpījusies tieši Bastejkalnā, iespējams, eksāmenu stress būtu manu bailīgās lauku meitenes dvēseli pārmācis neglābjami. Bija vasaras augstākais punkts, Rīga paloja liepziedu smaržā, kanālā žilbināja daudzkrāsu ūdensrozes, bet rīdzinieki traucās visam šim skaistumam garām, nepievēršot tam ne mazāko uzmanību. Tā bija pirmā reize, kad sapratu, cik liela loma manā ikdienas labsajūtā ir ainavai (par grāmatām šaubu nebija arī pirms tam), un būtiskākā ainavas sastāvdaļa joprojām šķiet harmonija, ko tās vērošana rada manī. Bet kā ainavu vērtē profesionāļi – grāmatas “Iekustināt ainavu telpu” līdzautores, ainavu darbnīcas “ALPS” partneres Ilze Rukšāne un Helēna Gūtmane.
Esam pieraduši par ainavu domāt saistībā ar dabu; runājot par pilsētvidi, ainava nav pirmais apzīmējums, kas nāk prātā. Kas – kādi elementi, taustāmi un filozofiski – īsti veido ainavu? Vai arī varbūt ainava ir pilnīgi viss, kas cilvēkam apkārt?
Helēna Gūtmane: Jā, tieši tā. Ja atvērsiet Latvijas Ainavu arhitektu asociācijas mājaslapu, pirmais, ko tajā ieraudzīsiet, ir – “Ainava ir viss”.
Ilze Rukšāne: Un viss ir ainava.
H. Gūtmane: Šim vārdam ir daudz dažādu šķautņu un nozīmju, tas tiek arī izmantots vairākos ar dažādām citām jomām saistītu fenomenu nosaukumos – ekonomiskā ainava, mākslas ainava, kultūras ainava. Kopumā ainava ir tas, ko cilvēks sev uztver apkārt, fiziskā vide, ko viņš redz, novērtē, izmanto un kuras daļa viņš ir. Tāpēc tas, ko jūs teicāt – viss, kas cilvēkam apkārt, – iespējams, ir arī precīzākais apzīmējums. Jo, ja nav cilvēka, nav arī ainavas vai, precīzāk, mēs nezinām, vai ainava ir – tāpat kā citi mūsu pasaules artefakti. Tātad mēs nevis vienkārši redzam ainavu, bet to novērtējam, tas visā šajā pasākumā ir laikam pats galvenais – emocionāls un kognitīvs, bet pārsvarā, protams, emocionāls vērtējums.
Es tikai gribēju precizēt, ka ainava kā jēdziens parasti šķiet ietveram jēdzienu “skaists”.
H. Gūtmane: Cilvēka emocionāls novērtējums ir ainavas pamatīpašība, jo ainava ir saistīta ar tādiem priekšstatiem kā paradīze, mūžīgā dzīvošana, laime, pasargātība, mīlestība – viss, kas saistīts ar laimīgu dzīvi, tas, ko mēs esam zaudējuši un uz ko tiecamies, un apkārtējās vides skaistums ir iekodēts cilvēkos, vai nu viņi to saprot, vai ne.