Ja pensija ir mazāka, nekā izmaksā pansionāts, vai par dzīvošanu tajā noņems visu pensiju? Vai trūkstošo daļu no maksas par uzturēšanos pansionātā sedz pašvaldība vai valsts? Jautā Iveta P.

No pensijas vai atlīdzības par ilgstošas aprūpes (pansionāta) pakalpoju­mu cilvēks maksā 85%, bet ne vai­rāk kā saņemtā pakalpojuma izmak­sas. 

To nosaka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, pa­skaidro Labklājības ministrijā. 

