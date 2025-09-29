40. nedēļa.

Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Augļu dienā (1.10.) novāc vēlos augļus un ogas. Konservē, spiež sulas, kaltē augļus, skābē kāpostus. Stāda augļu kokus.
- Sakņu dienās (2., 3.10.) novāc vēlos sakņaugus. Stāda ziemas ķiplokus un sīpolus. Sakārto komposta kaudzes.
- Ziedu dienā (4.10.) novāc dāliju, gladiolu un citu vasaras puķu sīpolus un gumus. Apgriež noziedējušas ziemcietes.
Pārdomas
Vecākās paaudzes ļaudis Kurzemes ziemeļdaļā irbenes dēvē arī par kāsenēm, jo labi palīdz pret klepu. Skābi rūgtas ogas kopā ar medu ir dabiski līdzekļi, ar ko apturēt dažādās ķibeles, ko izraisa saaukstēšanās. Ja rudens pusē piemeklē kāda saaukstēšanās kaite, tad jāmeklē irbeņu ogas, kamēr tās nav noknābājuši putni. Var lietot un vākt arī pēc salnām. Vienkāršākais līdzeklis klepus mazināšanai ir svaigas ogas, aptuveni ēdamkaroti, saspaidīt, krūzē apliet ar verdošu ūdeni, ļaut ievilkties, saldināt ar medu un maziem malciņiem izdzert pirms gulētiešanas. Ogas, sajauktas ar medu, attiecībā 1:2, palīdz pret drudzi, bronhītu un citām saaukstēšanās kaitēm. Ar irbeņu lietošanu gan jābūt uzmanīgiem cilvēkiem, kam pastiprināta asins recēšana un nosliece uz trombu veidošanos.
Irbenēm ir arī krāšņas dekoratīvās formas. Daudzus dārzus rotā irbenes, ko tautā sauc par sniega piku apaļo ziedkopu dēļ. Kokaudzētavas piedāvā arī formas, kuru krāšņums ir lapas. Tā kā ir laiks, kad koki pamazām nomet lapas, kas atzīts par labāko laiku šo krūmu stādīšanai, jādodas uz kokaudzētavām sameklēt savu irbeni.
Septembris/oktobris
