Dažādi sezonas nogriežņi individuāli un solis līdz titulam komandai – Kitija Laksa aizvadījusi emocijām piepildītu pirmo sezonu Sieviešu nacionālajā basketbola asociācijā (WNBA).
Viņas pārstāvētā Fīniksas "Mercury" pēc ceturtās vietas regulārajā turnīrā spēja sasniegt finālu.
Kāda bija tava pirmā pieredze WNBA?
K. Laksa: Nebija viegli. Sākums foršs, labi uzņēma. Es nokavēju visu treniņu nometni, vajadzēja ielēkt braucošā vilcienā, bet izdevās ļoti veiksmīgi, laikam palīdzēja lielā pieredze, sapratu visu, ko no manis sagaida, jo es biju lomas spēlētāja. Ātrs basketbols, daudz uzbrukumu, un tas ir atbilstoši man – bumbu grozā no tālās distances varēju dabūt, tāpēc spēles laiks bija gana liels, jutu treneru un spēlētāju uzticību. Paveicās ar komandas biedrenēm – līderes jau bija spēlējušas Eirolīgā, līdz ar to man ar sevi nebija jāiepazīstina no nulles, viņas zināja. Saka, ka pirmais iespaids jāatstāj, un tas man arī izdevās. Sezonas otra puse individuāli nebija tik baudāma, taču pārstāvēju komandu, kas iekļuva finālā.
Bija arī kādi pārsteigumi – basketbola, organizācijas ziņā?
Milzīgs personāls, palīgi, visādi palīglīdzekļi. Patīkami, ka Fīniksai ir jauns treniņu centrs, ko vari izmantot 24/7, arī pavāri, viesnīcas ļoti labas, patīkami ceļot ar čarterlidojumiem, kas padara darbu vienkāršāku. Varēju domāt tikai par basketbolu. Sezona ļoti piesātināta – diezgan grūti spēlēt trīs mačus nedēļā. Basketbola ziņā – bija ātri jāsaprot, ka spēle citāda, ātrāka, vērsta uz šovu, skatītājiem. Uz mūsu spēlēm vidēji nāca 12, 13 tūkstoši skatītāju, dažās arēnās 18 tūkstoši.
Tu biji spēlējusi Eirolīgas čempionē Stambulas "Fenerbahce", bet ASV organizācija vēl par kārtu augstāka?
Noteikti.
Kas mainījās sezonas otrajā pusē, īpaši izslēgšanas spēlēs, kad gandrīz nemaz netiki laukumā?
Man arī gribētos zināt. Sarunas ar treneri bija, bet atbildi īsti nesaņēmu. Labākās spēlētājas ik pa brīdim nevarēja spēlēt traumu dēļ, sezonas otrajā pusē visas bija veselas.
Skaidrs, ka 12 basketbolistes katrā spēlē neizmantosi, bet, ņemot vērā saspringto grafiku, rotāciju, manuprāt, varēja pielāgot. Tas bija trenera lēmums, ar ko nācās sadzīvot, trenēties un pierādīt sevi.
Iepriekšējās sezonas "Mercury" nebija tik veiksmīgas. Iekļūšana finālā pašām bija pārsteigums?
Mums tas nebija pārsteigums, jo labi spēlējām jau no sezonas sākuma. No medijiem, citām komandām tādu respektu gan nevarēja just, bet vēlāk visi sāka saprast, ka kaut kas mums sanāk.
Finālā pret Lasvegasas "Aces" 0:4, lai gan divās spēlēs bijāt ļoti tuvu. Kā vari raksturot sēriju?
Finālā pazaudējām pavedienu, pirmajās divās kārtās spēlējām ļoti cieši, agresīvi, tiesneši atļāva, bet finālā spēlējām nabadzīgāk, pietrūka agresivitātes. Iespējams, mazās rotācijas dēļ bija sakrājies nogurums, tomēr – fināls ir fināls, turklāt uz soliņa ir vēl spēlētājas, kuras gatavas palīdzēt. Varbūt arī izpaudās tas, ka mēs kā komanda nebijām gājušas cauri šādām smagām spēlēm, varēja redzēt, ka Lasvegasai jau ir pieredze finālsērijās (trīs čempionu tituli pēdējos četros gados. – I. S.). 0:4 – nav patīkami, ar slotu izslaucīja mūs ārā.
Tagad vari teikt – sapnis piepildīts?
Jā, man prieks, ka es to izdarīju, aizbraucu. Pirmā reālā iespēja radās 29 gadu vecumā, un es to izmantoju par visiem simts.
Tieši pirms fināla devies uz Tampu, kur tevi svinīgā ceremonijā uzņēma Dienvidfloridas Universitātes Slavas zālē. Droši vien nebija viegli pieņemt lēmumu braukt prom tik svarīgā brīdī?
Nebija viegli, bet komanda bija saprotoša un atbalstoša, jo šāds moments ir tikai vienu reizi dzīvē, un ne visiem spēlētājiem tiek izrādīts tāds gods. Bijušie koledžas treneri gaidīja un gribēja mani redzēt, lai gan bija saprotoši un nedomāja, ka atbraukšu. Man bija ļoti svarīgi tur būt, pateikt paldies visiem, kas palīdzēja koledžas laikā, tas bija pirmais solis, lai nokļūtu WNBA. Viss sakrita veiksmīgi, jo prombūtnes laikā spēļu nebija.
Ar kādiem vārdiem atvadījāties pēc sezonas, varbūt vadība ierunājās par nākotni?
Šobrīd nākotne līgā ir nezināma, jo līgums starp spēlētāju asociāciju un līgu nav parakstīts. Atvadījāmies kā draugi, viņi un es bijām priecīgi par sadarbību. Laiks rādīs, kas būs nākotnē.
Tas tomēr ir koks ar diviem galiem – no sezonas Eiropā ielec jaunā sezonā, tad atkal Eiropā. Turklāt finansiālais ieguvums spēlēšanai WNBA nemaz nav tik liels.
Tieši tā, ir plusi un mīnusi. Jāizvērtē prioritātes.
Vai vari apstiprināt, ka līgums ar "Mercury" bija 80 tūkstoši ASV dolāru sezonā?
ASV tā ir publiska informācija. Protams, vēl nāk nost nodokļi.
Eiropā Eirolīgas līmenī spēlētājas pelna vairāk.
Bez šaubām.
Vai Aneti Jēkabsoni-Žogotu Fīniksā vēl atceras?
Skumji, bet īsti ne. Tas bija mazliet sāpīgi, jo ar viņu sastāvā Fīniksa izcīnīja savu pagaidām pēdējo titulu (2014.). Komandā kopš tā laika viss mainījies, bet, arī ar medijiem runājot, nekas tāds netika pieminēts. Garderobē ir liela bilde ar trim čempionu komandām, un Anete bija visai tuvu manam stūrītim.
Esi atpakaļ Skio "Famila", ar ko pavasarī otro reizi kļuvi par Itālijas čempioni.
Jau pavasarī pagarināju līgumu ar Skio. Patīkami būt atpakaļ Eiropā, basketbols te ir pierastāks. Vasara gara, nedaudz sakrājies nogurums, bet komandā ir jaunas vēsmas, un vides maiņa nāk par labu. Mērķējam tikai uz virsotni, manuprāt, sastāvs ir viens no labākajiem, kāds Skio pēdējos gados bijis.
Jau nākamnedēļ kopā sanāks Latvijas izlase, lai uzsāktu Eiropas čempionāta kvalifikāciju. Sistēma mainīta, šoziem būs pirmā un nākamziem – otrā kārta. Kādas ir tavas domas par to?
Īpaši iedziļinājusies neesmu, bet cikls pagarināts un vairāk spēļu – ņemot vērā, ka spēlēju Itālijas čempionātā un Eirolīgā, tas padara dzīvi grūtāku.
Vizītkarte. Kitija Laksa
Dzimusi 1996. gada 21. maijā
Basketboliste
Pārstāv Itālijas komandu Skio "Famila", ar ko divas reizes kļuvusi par Itālijas čempioni (2022., 2025.).
Šovasar spēlēja WNBA vienībā Fīniksas "Mercury", sasniedzot finālu. Regulārajā sezonā 33 spēles, vidēji 19 minūtēs 5,9 punkti, 3p metienu precizitāte 31,7%.
FIBA Eirolīgas un Turcijas čempione ar Stambulas "Fenerbahce" (2024)
Latvijas izlasi pārstāvējusi četros Eiropas čempionātos un Pasaules kausā.
Iekļauta Dienvidkalifornijas Universitātes Slavas zālē (2025.)
Saņēmusi Trīs zvaigžņu balvu kā Latvijas gada labākā sportiste (2024.).
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu