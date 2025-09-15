Alla Pugačova pirmoreiz plašākā intervijā komentējusi meitas Kristīnas Orbakaites iekļaušanu Latvijas “melnajā sarakstā”.
Dziedātāja atzina, ka šī situācija viņai šķiet dīvaina, bet saprotama, jo “valstī valda satraukums, un Kristīna vienkārši gadījās pa ceļam”.
Pugačova norādīja, ka nekādus pārmetumus neizsaka – tas esot valsts, nevis viņas meitas jautājums: “Cilvēki cenšas pierādīt, ka rūpējas par drošību. Juridiski tas nav pareizi, jo Kristīna ir Eiropas Savienības pilsone, taču viņas problēma tā nav.”
Viņa piebilda, ka žēl skatītāju, kuri neredzēs Orbakaites koncertprogrammu, bet pati par to neapvainojoties: “Tā tik vēl trūka, lai uz to apvainotos.”
Atgādinām, ka Kristīna Orbakaite 2025. gada aprīlī tika iekļauta Latvijas Ārlietu ministrijas “melnajā sarakstā”, liedzot viņai iebraukt valstī. Līdz ar šo lēmumu, kas pieņemts pēc Valsts drošības dienesta ierosinājuma un iekšlietu ministra Riharda Kozlovska apstiprinājuma, tika atcelti arī Orbakaites plānotie vasaras koncerti Jūrmalā. Tajā pašā sarakstā nonāca arī serbu–horvātu mūziķis Gorans Bregovičs. Ministrs uzsvēra, ka šādi lēmumi saistīti ar mūziķu publisku dalību pasākumos okupētajās teritorijās un agresijas pret Ukrainu atbalstīšanu.
Atgādinām arī, ka no šā raksta: Kam pieder Krima? Lietuvā pieprasa izvērtēt Pugačovas meitas koncertu – Lietuvas Kultūras ministrija aicināja pasākuma rīkotājus izvērtēt izpildītājas saikni ar agresorvalsti Krieviju. Internetā pieejamā informācija liecina, ka Orbakaite 2022. gada oktobrī uzstājusies Krievijas okupētajā Krimā, bet 2024. gadā savā koncertā Sanktpēterburgā Krievijas karavīriem piešķīrusi 50 bezmaksas biļetes.
Intervija ar Allu Pugačovu (krievu. val.)
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu