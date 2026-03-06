Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) apturējis videoklipa "Valoda, ko saprot visi" rādīšanu, lai papildus to izvērtētu.
Tas darīts, ņemot vērā publiskajā telpā vakar paustos viedokļus. SIF skaidro, ka video veidots projektā "Solis pretī" ar mērķi rosināt jauniešus domāt par savstarpēju cieņu, empātiju un attieksmi dažādās komunikācijas situācijās. Bet iestudētajā videoklipā (kas tagad no sociālajiem medijiem izņemts) redzams, kā kāds latviešu jaunietis pārmetoši saka citam jaunietim, kurš ar savu māti sarunājas romu (čigānu) valodā, ka galvenā valoda ir latviešu. Kad kāda meitene pēc tam puisim angliski saka "runā mūsu valodā vai nerunā vispār", jaunietis atceras epizodi ar romu jaunieti. Video noslēgumā redzams uzraksts: "Mēs neizvēlamies savu tautību. Laipnība ir universāla valoda – tā neprasa tulkojumu."
Sociālajos tīklos par šo video cilvēki izteikuši sašutumu. Māris Mičerevskis raksta: "SIF varēja uztaisīt video krieviem par valodu. Man pie mājas ir "Virši", kurā vakaros bieži iegriežamies. Regulāri tur kāds krievvalodīgais "Viršu" jauniešus lamā, ka viņi slikti runā krieviski." Baiba Strautmane raksta: "Tas ir objektīvi drausmīgi un galvenokārt tādēļ, ka totāli manipulatīvi – visiem, kam bērni mācās bijušajās latviešu (tagad t. s. vienotajās skolās), ir skaidrs, ka problēma ir krievu valoda (ne romu vai angļu). Un nepieklājība nāk no tās puses. Pretīgi." Juris Vaidakovs raksta: "Kāpēc SIF izceļ tieši latviešu jaunieša rīcību? Kur ir video ar to, kā pret latviešiem ar "viņu suņu valodu" izturas šeit dzīvojošie okupanti? Turklāt šajos video nevajadzēs tērēt naudu aktieriem. Tādas situācijas ir papilnam katrā veikalā."
Tāpat sociālo tīklu lietotāji atgādina par situācijām, par kādām stāstījuši, piemēram, jaunie mediķi – latviešu jauniešiem, kas neprot krievu valodu, slimnīcās nākas uzklausīt pārmetumus no Latvijas krievvalodīgajiem iedzīvotājiem, ka latviešu ārsti nesaprot krieviski.
Bet SIF, skaidrojot video tapšanas jēgu, piesauc valdības apstiprinātus plānus, kas paredz sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumus iecietības veicināšanai un naida runas mazināšanai. "Sabiedrības integrācijas fonds šos uzdevumus īsteno savas kompetences ietvaros. Vienlaikus uzsveram, ka latviešu valoda ir vienīgā valsts valoda Latvijā un Sabiedrības integrācijas fonds konsekventi iestājas par tās stiprināšanu," raksta SIF sociālajos tīklos.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu