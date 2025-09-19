“Latvijas Avīze” un žurnāls “Mājas Viesis” sāk jaunu rakstu sēriju rubrikā “Kas notika pēc tam”, pētot un analizējot, kas mainījiies, kā attīstījušies procesi pēc kādiem notikumiem, lēmumiem, kas Latvijā izraisījuši lielu rezonansi.
Pirmā publikācija veltīta Stambulas konvencijai, par kuras ratifikāciju šķēpi tika lauzti gadiem.
30. novembrī apritēs divi gadi, kopš Latvijas Saeima ratificēja Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu, tā stājās spēkā 2024. gada 1. maijā. Vai un kas tad mainījies šajā laikā, kopš Stambulas konvencija ratificēta? Ko saka politiķi, policisti, tiesneši, nevalstiskās organizācijas? Iepriekš atbalstītāji pauda, ka konvencijas ratificēšana dos lielāku stimulu un atbalstu cīņai pret vardarbību.
Plašāku pētījumu par to, kas Latvijā mainījies pēc konvencijas ratificēšanas, lasiet turpmāk “Latvijas Avīzē” un portālā Lasi.lv, bet pirms tam vēlamies uzzināt arī jūsu viedokli.
Aptauja
Kā Stambulas konvencijas ratificēšana jūsuprāt ietekmējusi situāciju ar vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenēs Latvijā?
