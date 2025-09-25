"Latvijas Avīze" turpina rakstu sēriju rubrikā "Kas notika pēc tam", analizējot, kā attīstījušies procesi pēc Stambulas konvencijas ratifikācijas, par ko šķēpi tika lauzti gadiem.
Laikraksta 19. un 23. septembra numuros skaidrojām, kā situāciju vērtē nevalstiskās organizācijas "Marta" vadītāja un kā darbojas jaunais drošības līdzeklis – elektroniskās uzraudzības ierīces varmāku kontrolēšanai. Šajā numurā tematu turpinām.
Nereti tiesa, pieņemot lēmumu par cietušā pagaidu aizsardzību, uzliek par pienākumu varmākam apmeklēt kursus vardarbīgas uzvedības mazināšanai. Tos visā valstī nodrošina mācību centrs "MKB", kuru vada psiholoģijas maģistre Sandra Freimane. Kopš vardarbība un tās apkarošana ir celta gaismā gan diskusijās pirms Stambulas konvencijas parakstīšanas, gan arī pirms tās ratificēšanas, centram darba kļūstot arvien vairāk, jo sabiedrība vairs neklusē par vardarbīgiem gadījumiem ģimenēs un ārpus tām. Ļoti pieaugusi arī sociālo dienestu iesaiste šīs problēmas risināšanā, jo tagad valsts apmaksātā palīdzība tiek sniegta ne tikai cietušajiem, bet arī cietsirdīgajiem ģimenes locekļiem.
Speciālisti lielākajās pilsētās
Visā Latvijā strādā ap 80 mācību centra "MKB" speciālistu, gan psihologi, gan sociālie darbinieki, kuri ir īpaši apmācīti darbam ar vardarbības veicējiem un spēj vadīt viņu rehabilitācijas procesu. S. Freimane: "Speciālistiem ir savas prakses vietas katrā no lielākajām Latvijas pilsētām. Mācību centrs administrē, lai rehabilitācija tiktu nodrošināta tuvāk klienta dzīvesvietai. Vidēji mēnesī tiesas uz mūsu centru novirza 50–60 klientus, gadā tie ir vairāk nekā tūkstoš cilvēku. Viņiem ir jāpiesakās pašiem, un arvien mazāka daļa ir tādu, kas to neizdara.
Kurss vardarbīgas uzvedības mazināšanai sastāv no 16 nodarbībām, kuras var ilgt līdz pat diviem mēnešiem. Mūsu psihologi stāsta, ka pirmajā un otrajā tikšanās reizē jūtama liela pretestība, saruna nereti sākas ar rupju lamāšanos.
Rīgā mēs pārsvarā tiekamies ar krievu tautības publiku un mums pakalpojumi ir jānodrošina krievu valodā, ja mēs gribam viņiem iedot to sapratni par cilvēcīgu uzvedību.
Mēs varam nepiekrist un runāt ar viņiem valsts valodā, bet no tā nebūs nekādas jēgas, jo mēs priekšā izraksim vēl lielāku grāvi. Esmu gandarīta, ka centrā ir daži vīrieši psihologi, kuri strādā ar grūti audzināmajiem. Jāteic, ka visi speciālisti ir profesionāli apmācīti un šo sešpadsmit nodarbību laikā tomēr spēj panākt to, ka cilvēks viņos ieklausās, pieņem daļu no dzirdētā sev par labu."
Visdažādākie cilvēki
Mācību centra "MKB" vadītāja pastāstīja, ka esot bijuši tādi gadījumi, kad cilvēks panākot, ka viņam tiesas lēmums tiek atcelts un viņš varētu neturpināt uzsākto kursu. Tomēr šie cilvēki zvanot un interesējoties, vai varot programmu pabeigt līdz galam. Tas tiekot atļauts. Sandrai Freimanei esot zvanījuši daudzi klienti un pateikušies par šo iespēju, jo savā dzīvē sapratuši daudzas lietas, kuras līdz šim neapzinājās. Esot arī tādi klienti, kuri pēc kursa pabeigšanas turpinot tikties ar speciālistiem individuāli un apmaksājot nodarbības no saviem līdzekļiem. Lai dziļi un prātīgi analizētu savu uzvedību un rīcību, savas emocijas, esot nepieciešams ilgāks laiks.
"Cilvēku spektrs, kas pie mums ierodas ar tiesas lēmumu, ir ļoti plašs. Sākot no ļoti neizglītotiem cilvēkiem, kuri pat neprot iesniegumu uzrakstīt un nāk no ļoti degradētas vides, līdz augsti izglītotām personām – advokātiem, uzņēmējiem, militāristiem un citiem, kuriem vardarbība nereti plaukst tad, kad notiek šķiršanās process. Mūsu speciālistiem ir jāspēj strādāt gan ar to vienkāršo cilvēku, kuram var būt garīga rakstura traucējumi, gan arī ļoti izglītotām personām.