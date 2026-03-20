EP apstiprināti priekšlikumi izveidot patiesu ES vienoto tirgu aizsardzības jomā un novērst būtiskas ES aizsardzības spēju nepilnības.
Šajā sakarā ar balsu vairākumu apstiprināti divi ziņojumi. Pirmajā izklāstīts redzējums par spēcīgāku un labāk integrētu ES aizsardzības vienoto tirgu, lai veidotu uzticamu atturēšanu un stiprinātu Eiropas aizsardzības tehnoloģisko un rūpniecisko bāzi. Lai to nodrošinātu, deputāti aicina palielināt un pastāvīgi nodrošināt ES finansējumu, kā arī izveidot kopīgu iepirkumu un aprites cikla pārvaldību, vienkāršojot noteikumus un stimulus pārrobežu integrācijai, lai samazinātu atkarību no trešo valstu piegādātājiem.
Deputāti atbalsta pieeju "pērc Eiropas preci" aizsardzības iepirkumos, lai tā stiprinātu Eiropas militāro nozari, padarītu pieprasījumu paredzamāku, kā arī veicinātu investīcijas pētniecībā un izstrādē, rezultātā palielinot ražošanu. Ukraina būtu jāuzskata par ES aizsardzības tirgus neatņemamu daļu. Vienlaikus arī uzsvērts, ka jāreformē aizsardzības iepirkumu noteikumi, jāuzlabo spēkā esošo direktīvu īstenošana un jāvienkāršo aizsardzības ražojumu sūtījumi ES iekšienē. Tajā pašā laikā jāaizsargā arī godīga konkurence un jāizvairās no pārmērīgām valstu subsīdijām, kas varētu sadrumstalot vienoto tirgu, jo īpaši kaitējot maziem un vidējiem uzņēmumiem, mazākām ES dalībvalstīm.
Deputāti uzskata, ka jaunajā pasaules kārtībā, kurā dominē lielvaras, Eiropas vienotais aizsardzības tirgus ir steidzama nepieciešamība. Tikai pilnībā izmantojot vienotā tirgus potenciālu, Eiropa varēs izveidot efektīvu aizsardzības sistēmu, un šajā sakarā apstiprināts vēl viens ar spēju palielināšanu saistīts ziņojums. Tajā norādīts, ka ES dalībvalstis saskaras ar nopietniem un pastāvīgiem aizsardzības spēju trūkumiem, jo īpaši pretgaisa un pretraķešu aizsardzībā, artilērijas, raķešu un munīcijas, dronu un pretdronu sistēmu u. c. jomās.
Nepilnības ievērojami vājina ES spēju novērst draudus un uzturēt plaša mēroga un ilgstošas militārās operācijas, ņemot vērā pieaugošo hibrīdkara un konvencionālā kara risku. Tādēļ EP deputāti ES dalībvalstis aicina ātri uzsākt ES aizsardzības pamatprojektu realizāciju, kā arī mudina Eiropas Komisiju precizēt Eiropas dronu aizsardzības iniciatīvas, Austrumu flanga sardzes, Gaisa telpas aizsardzības vairoga, un Kosmosa aizsardzības vairoga un citu iniciatīvu mērķus, pārvaldību, termiņus un finansējumu.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Eiropas Parlamenta biroju Rīgā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu