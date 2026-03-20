#knab #korupcija #krāpšana #ministri #ministrijas #noziedznieki #policija #uzņēmēji

DAP no amata atstādina IT iepirkumu krāpšanas lietā apcietināto Liopu

LETA / Latvijas Mediji
2026. gada 20. marts, 08:04
Jorens Liopa.
Foto: Evija Trifanova/LETA

Eiropas Prokuratūras (EPPO) sāktajā kriminālprocesā par iespējamu krāpšanos informācijas tehnoloģiju (IT) iepirkumos aizdomās turētais un apcietinātais bijušais Valsts digitālās attīstības aģentūras (VDAA) direktors Jorens Liopa atstādināts no viņa pašreizējā amata Dabas aizsardzības pārvaldē (DAP), informē DAP.

VDAA direktora amatu Liopa zaudēja pēc tam, kad tika konstatētas vairākas nepilnības IT nodrošinājumā pērn notikušajās pašvaldību vēlēšanās. Vēlāk Liopa kļuva par DAP Dabas aizsardzības departamenta direktores vietnieku.

Trešdien, kad izplatījās ziņas par iespējamām kratīšanām, DAP aģentūrai LETA apliecināja, ka Liopa nav ieradies birojā, kā arī nav sasniedzams nevienā komunikācijas kanālā.

Savukārt ceturtdienas vakarā DAP Komunikācijas un dabas izglītības departamenta direktore Elīna Ezeriņa informēja, ka pēc oficiāla pieprasījuma ir gūts apstiprinājums no Valsts policijas (VP) par Liopas apcietināšanu lietā par iespējamu krāpšanu IT iepirkumos. Attiecīgi pārvalde lēmusi no 19. marta atstādināt Liopu no ieņemamā amata.

Kā skaidroja Ezeriņa, kopš 2025. gada 6. augusta ieņemot DAP Dabas aizsardzības departamenta direktora vietnieka amatu, Liopas atbildības joma bija saistīta ar procesu un pakalpojumu elektronizācijas un digitalizācijas attīstības vadību, projektu īstenošanu dabas datu pārvaldības sistēmas "Ozols" attīstībai, kā arī IT drošības politikas uzraudzību un ieviešanu pārvaldes uzturētajās datubāzēs.

EPPO sāktajā kriminālprocesā aizdomās par krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos IT iepirkumos

apcietinājums kā drošības līdzeklis piemērots trim personām, no kurām viena ir valsts amatpersona,

aģentūru LETA informēja VP.

Savukārt pārējiem 18 aizturētajiem piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.

TV3 vēstīja, ka izskanējis, ka tiesībsargu interesi šajās izmeklēšanās varētu būt piesaistījis uzņēmuma "Corporate Solutions" īpašnieks Aigars Ceruss, taču uzņēmumā atbildes uz jautājumiem nav sniegtas.

VP EPPO sāktā kriminālprocesā aizdomās par krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos IT iepirkumos pirmdien aizturējusi 21 personu, tostarp valsts amatpersonas. Savukārt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) izmeklē lietu par neizpaužamu ziņu izpaušanu, kurā iesaistīts Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Valsts sekretārs Edvīns Balševics, VDAA amatpersona un uzņēmējs.

VP preses paziņojumā teikts, ka policija īstenojusi procesuālās darbības EPPO sāktajā kriminālprocesā, veicot apjomīgu aizturēšanas operāciju un likvidējot organizētu noziedzīgu grupu, aizdomās par pārkāpumiem valsts iepirkumu procedūrās saistībā ar IT sistēmu iegādi valsts iestādēm. Procesuālo darbību laikā Rīgā un Rīgas reģionā policija ar sadarbības partneriem aizturējusi 21 personu, tostarp arī valsts amatpersonas.

Kā aģentūrai LETA pauda viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars (JV), ir svarīgi nodrošināt visu likumpārkāpumos iesaistīto personu saukšanu pie atbildības. Viņš uzsvēra, ka Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un VDAA pilnībā sadarbojoties ar tiesībsargājošām iestādēm.

"Kriminālprocesa ietvaros tiesībsargājošās iestādes vērsušās pie vairākām ministrijas un VDAA amatpersonām. Informācija par personu statusu kriminālprocesā vai piemērotajiem ierobežojumiem līdz šim nav saņemta. Ja šāda informācija tiks saņemta, attiecīgi tiks veiktas visas nepieciešamās darbības," teica ministrs.

Arī VDAA apstiprināja, ka iestādi apmeklējuši tiesībsargājošo iestāžu pārstāvji, taču aģentūrai neesot nekādas informācijas, saistībā ar kādām lietām šīs darbības ir veiktas.

Kriminālprocess sākts pagājušā gada nogalē, un tas kvalificēts atbilstoši Krimināllikuma pantam par krāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā organizētā grupā, un par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā organizētā grupā.

Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka

organizēta personu grupa noslēgusi nelikumīgu slepenu vienošanos, lai iepriekš noteiktu, kurš uzvarēs publiskajos iepirkumos

vismaz sešos projektos, ko finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) līdz 1,5 miljonu eiro apmērā.

Izmeklēšanā iegūtā informācija liecina, ka organizētās grupas dalībnieki vienojušies, lai nodrošinātu projekta uzdevumu piešķiršanu iepriekš izvēlētiem uzņēmumiem, pēc kā nelikumīgi iegūtā peļņa sadalīta starp līdzdalībniekiem. Tāpat pastāv aizdomas, ka līgumi tikuši nelikumīgi nodrošināti ar valsts amatpersonu palīdzību.

Savukārt EPPO preses paziņojumā teikts, ka dažu projektu īstenošana var radīt arī potenciālus valsts drošības riskus, jo tie varētu ietekmēt vēlēšanas un demokrātiskās procedūras.

Tāpat VP informēja, ka Rīgā un Rīgas reģionā kopumā veiktas 67 kratīšanas gan personu dzīvesvietās, gan uzņēmumos, kopumā iegūstot apjomīgu iespējamo pierādījumu kopumu, kā arī kopumā aizturot 21 personu.

Izmeklēšanas darbībās tika iesaistīti plaši policijas spēki, kā arī EPPO un "Eiropols".

Tikmēr KNAB izmeklē lietu par neizpaužamu ziņu izpaušanu, kurā iesaistīts Balševics, VDAA amatpersona un uzņēmējs.

KNAB aģentūrai LETA apstiprināja, ka veica kriminālprocesuālās darbības Rīgā. Tās noritēja kriminālprocesā, kuru KNAB sācis 11. martā un kurā izmeklē iespējamu neizpaužamu ziņu izpaušanu.

KNAB rīcībā esošā informācija liecina, ka divas valsts amatpersonas, iespējams, izpaudušas uzņēmējam neizpaužamas ziņas, kas nav valsts noslēpums, bet kas uzskatāmas par ierobežotas pieejamības informāciju. Izpaustā informācija saistīta ar IT iepirkumiem dažādās valsts iestādēs.

KNAB apliecināja, ka patlaban trim kriminālprocesā iesaistītajām personām ir tiesības uz aizstāvību. Šīs personas ir VARAM amatpersona, VDAA amatpersona un uzņēmējs.

KNAB arī apstiprināja, ka biroja izmeklētais kriminālprocess nav saistīts ar EPPO sākto kriminālprocesu.

Kā informēja VARAM, tiesībsargājošās iestādes vērsušās pie VARAM valsts sekretāra Balševica un viņš sadarbojas ar attiecīgo iestādi, sniedzot visu nepieciešamo informāciju.

Ņemot vērā, ka valsts sekretārs parakstījies par informācijas neizpaušanu, viņš plašākus komentārus nevarot sniegt.

VARAM aģentūrai LETA apstiprināja, ka valsts sekretārs ir darbā un viņam nav nekādu ierobežojumu pildīt amata pienākumus.

