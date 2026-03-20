DAP no amata atstādina IT iepirkumu krāpšanas lietā apcietināto Liopu

Eiropas Prokuratūras (EPPO) sāktajā kriminālprocesā par iespējamu krāpšanos informācijas tehnoloģiju (IT) iepirkumos aizdomās turētais un apcietinātais bijušais Valsts digitālās attīstības aģentūras (VDAA) direktors Jorens Liopa atstādināts no viņa pašreizējā amata Dabas aizsardzības pārvaldē (DAP), informē DAP.
VDAA direktora amatu Liopa zaudēja pēc tam, kad tika konstatētas vairākas nepilnības IT nodrošinājumā pērn notikušajās pašvaldību vēlēšanās. Vēlāk Liopa kļuva par DAP Dabas aizsardzības departamenta direktores vietnieku.
Trešdien, kad izplatījās ziņas par iespējamām kratīšanām, DAP aģentūrai LETA apliecināja, ka Liopa nav ieradies birojā, kā arī nav sasniedzams nevienā komunikācijas kanālā.
Savukārt ceturtdienas vakarā DAP Komunikācijas un dabas izglītības departamenta direktore Elīna Ezeriņa informēja, ka pēc oficiāla pieprasījuma ir gūts apstiprinājums no Valsts policijas (VP) par Liopas apcietināšanu lietā par iespējamu krāpšanu IT iepirkumos. Attiecīgi pārvalde lēmusi no 19. marta atstādināt Liopu no ieņemamā amata.
Kā skaidroja Ezeriņa, kopš 2025. gada 6. augusta ieņemot DAP Dabas aizsardzības departamenta direktora vietnieka amatu, Liopas atbildības joma bija saistīta ar procesu un pakalpojumu elektronizācijas un digitalizācijas attīstības vadību, projektu īstenošanu dabas datu pārvaldības sistēmas "Ozols" attīstībai, kā arī IT drošības politikas uzraudzību un ieviešanu pārvaldes uzturētajās datubāzēs.
EPPO sāktajā kriminālprocesā aizdomās par krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos IT iepirkumos
apcietinājums kā drošības līdzeklis piemērots trim personām, no kurām viena ir valsts amatpersona,
aģentūru LETA informēja VP.
Savukārt pārējiem 18 aizturētajiem piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.
TV3 vēstīja, ka izskanējis, ka tiesībsargu interesi šajās izmeklēšanās varētu būt piesaistījis uzņēmuma "Corporate Solutions" īpašnieks Aigars Ceruss, taču uzņēmumā atbildes uz jautājumiem nav sniegtas.
VP EPPO sāktā kriminālprocesā aizdomās par krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos IT iepirkumos pirmdien aizturējusi 21 personu, tostarp valsts amatpersonas. Savukārt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) izmeklē lietu par neizpaužamu ziņu izpaušanu, kurā iesaistīts Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Valsts sekretārs Edvīns Balševics, VDAA amatpersona un uzņēmējs.
VP preses paziņojumā teikts, ka policija īstenojusi procesuālās darbības EPPO sāktajā kriminālprocesā, veicot apjomīgu aizturēšanas operāciju un likvidējot organizētu noziedzīgu grupu, aizdomās par pārkāpumiem valsts iepirkumu procedūrās saistībā ar IT sistēmu iegādi valsts iestādēm. Procesuālo darbību laikā Rīgā un Rīgas reģionā policija ar sadarbības partneriem aizturējusi 21 personu, tostarp arī valsts amatpersonas.