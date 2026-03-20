Otrdien spēcīgā uzrunā EP Ārlietu komitejā ES augstā pārstāve ārlietās Kaja Kallasa paudusi stingru brīdinājumu: pasaule ir tuvāk lielam globālam konfliktam nekā jebkad pēdējo 80 gadu laikā.
Tiekoties ar EP deputātiem, Kallasa tieši sasaistījusi Krievijas karu pret Ukrainu un pieaugošo krīzi Tuvajos Austrumos, brīdinot, ka abi konflikti izriet no starptautisko tiesību pārkāpumiem un atbildības trūkuma.
Sekas redzamas jau tagad, un tās ir pasaules mēroga krīzes – sākot ar Hormuza šauruma blokādi, kas traucē enerģijas piegādi un tirdzniecību, līdz pieaugošai globālai nestabilitātei, kas ietekmē reģionus no Āzijas līdz Āfrikai. Šajā sakarā Kallasa arī uzsvērusi, ka praktiski vienīgā, kas no šī haosa gūst labumu, ir Krievija, saņemot augstākas cenas par naftu un gāzi, lai finansētu savu karu pret Ukrainu.
Vienlaikus Kallasa aicinājusi Eiropu rīkoties izlēmīgi, pastiprinot sankcijas pret Krieviju, nekavējoties atbalstot Ukrainu, pieprasot diplomātiskus risinājumus Tuvajos Austrumos, kā arī nostiprinot Eiropas drošību, aizsardzību un globālās partnerības.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Eiropas Parlamenta biroju Rīgā.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.