Kopš masalu uzliesmojuma sākuma Latvijā kopumā reģistrēti 14 saslimušie, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.
SPKC, turpinot epidemioloģisko izmeklēšanu, aizvakar un vakar ir reģistrējis papildu saslimšanas gadījumus, tostarp septiņi gadījumi ir laboratoriski apstiprināti un septiņi — klīniski noteikti.
No saslimušajiem viens ir pieaugušais, pārējie — skolēni. Viens bērns stacionēts, pārējie ārstējas ambulatori. Visi saslimušie ir epidemioloģiski saistīti.
"TV3 ziņas" vēstīja, ka saslimušie bērni ir no Rīgas Valdorfskolas, ko raidījumam apstiprinājusi arī izglītības iestādes direktore, piebilstot, ka skolā tiek stingri ievērotas SPKC rekomendācijas.
Patlaban kopumā ir noteikts vairāk nekā 1000 kontaktpersonu.
Latvijā turpmākās infekcijas izplatīšanas risks, jo īpaši nevakcinēto personu vidū, vērtējams kā augsts, informē SPKC. Turklāt SPKC norāda, ka nav iespējams apzināt visas kontaktpersonas, sevišķi gadījuma kontaktus publiskajās vietās.
SPKC aicina vecākus un ģimenes ārstus pārbaudīt bērnu vakcinācijas statusu. Atbilstoši vakcinācijas kalendāram pirmā vakcinācija veicama 12-15 mēnešu vecumā, bet revakcinācija — septiņu gadu vecumā.
Ja vakcinācija nav veikta atbilstošajā vecumā, personām ir iespēja to saņemt kā valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu līdz 25 gadu vecumam.
SPKC atgādina, ka masalas ir ļoti infekcioza vīrusu slimība, kas galvenokārt izplatās gaisa ceļā ar sīkiem elpceļu pilieniem, kas var palikt iekštelpu gaisā. Līdz ar to inficēšanās iespējama ne tikai tiešā kontaktā ar saslimušo, bet arī uzturoties telpās, kurās masalu slimnieks atradies pēdējo divu stundu laikā.
Ja parādās masalām raksturīgas slimības pazīmes - paaugstināta ķermeņa temperatūra, iesnas, klepus, acu apsārtums un vēlāk sarkani plankumaini izsitumi uz ādas - stingri ieteicams palikt mājās, sazināties ar ārstu, informēt par iespējamo inficēšanās risku un rūpīgi ievērot ārsta sniegtos norādījumus.
