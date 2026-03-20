Iļģuciemā, Baltās ielas piecstāvu namā, Valsts policijas speciālo uzdevumu bataljons aizturējis divus cilvēkus saistībā ar narkotiku nelikumīgu apriti. Aculiecinieki vēsta, ka māju ielenkušas policijas automašīnas, bet dzīvokļa durvis tikušas uzlauztas, ziņo TV3 raidījums "Degpunktā".
Notikuma vietā zālienā ar numurētām plāksnēm atzīmēti vairāki objekti. Starp mantām, kas, iespējams, izmestas pa piektā stāva logu, redzama pašgatavota smēķēšanas ierīce un iepakojumi ar, iespējams, narkotiskām vielām.
Kāds kaimiņš raidījumam stāstīja, ka redzējis, kā policija uzlauž durvis. "Es dzirdēju troksni, uzlauza durvis un viss," viņš sacīja. Pēc tam aizturētie kopā ar likumsargiem devušies prom ar busiņu. Viņš arī norādīja, ka dzīvoklī dzīvojis pāris, un notikušais bijis pārsteigums.
Notikuma vietā darbojās speciālo uzdevumu bataljons, kura darbinieki bija ekipēti ar vairogiem, lai nepieciešamības gadījumā reaģētu uz agresiju.
Valsts policija apstiprina, ka aizturētas divas personas un izņemtas dažādas vielas, kurām nozīmētas ekspertīzes. "Tiks noteikts to sastāvs un daudzums," informēja policijas pārstāve Gita Gžibovska.
Mājas iedzīvotāji norāda, ka vismaz viens no aizturētajiem dzīvojis šajā adresē un iepriekš neesot radījis aizdomas.
Izmeklēšanā policija skaidros, vai vielas bija paredzētas realizācijai vai personīgai lietošanai, kas ietekmēs turpmāko procesu.
