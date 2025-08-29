Brīnums Aļaskā nenotika – Krievijas prezidents Vladimirs Putins pēc nolaišanās Ankoridžas militārās bāzes lidlaukā netika noguldīts ar seju pret skrejceļa betonu un saslēgts roku dzelžos, lai nogādātu viņu Hāgā tiesāšanai kā kara noziedznieku. 

"Kāds kauns Amerikai!" tāda bija mana pirmā doma, redzot, kā ASV prezidents Donalds Tramps, stāvot uz sarkanā paklāja, aplaudē, sagaidot slepkavu Putinu, un silti apsveicinās ar viņu kā ar ilgi gaidītu draugu. Vienīgais, kā pietrūka līdz pilnam pazemojumam, bija Trampa dziļa paklanīšanās asiņainā pundura priekšā, lai noskūpstītu viņa roku.

Dziļāk analizēt Aļaskas tikšanos un tās rezultātus it kā nebūtu jēgas, jo nekādu pozitīvu rezultātu nebija. Tramps no Putina pat nepanāca uguns pārtraukšanu frontē, lai arī pirms tam visai kategoriski uz to uzstāja. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē