Kad es vēl biju puika un mācījos pamatskolā, blakus vectēva mājām Līgo pagasta "Rudzīšos" atradās arī citas sētas. Gāja laiks, un cita pēc citas tās pamazām izzuda. 

Atstātas, pamestas, pa daļai sabrukušas, tās vēstīja par Latviju, "kas reiz bija". Par "zelta ulmaņlaikiem". Visilgāk noturējās "Rudzīši". Dzīvība no tiem aizgāja tikai 80. gadu vidū pēc "Rudzīšpappas" aiziešanas mūžībā. Tobrīd nevienam nevajadzīgās ēkas tika nojauktas un izvazātas. Palika vien zeme, pie kuras vectēvs bija turējies visu garo mūžu. Iespējams, viena no lielākajām garīgajām traumām, ko latvieši piedzīvoja padomju laikos, bija viensētu izzušana. Process, ko tik trāpīgi aprakstīja Gunārs Priede lugā "Cīrulīši".

Gandrīz katrā latviešu ģimenē bija savi "Cīrulīši". Manā tādi bija veseli divi – "Rudzīši" un otra vectēva celtās Lejasciema pagasta "Silmalas". Bet Latvija nav vienīgā zeme, kas saskaras ar pamesto mājokļu problēmu. Jau labu laiku dažos Itālijas reģionos par simbolisku cenu, pat par vienu eiro, iespējams iegādāties pamestus nekustamos īpašumus. Tiesa, ar nosacījumu, ka īpašums tiks atjaunots. Tomēr pamesto mājokļu skaita ziņā neviena Eiropas valsts nevar sacensties ar Japānu. Šajā zemē patlaban ir apmēram deviņi miljoni pamestu, nevienam nevajadzīgu dzīvojamo ēku, pārsvarā lauku apvidos. Milzīgs skaitlis valstī ar 124 miljoniem iedzīvotāju. Japāņu valodā ir pat īpašs vārds šādu īpašumu apzīmēšanai – "akia". Iemesli šādai attīstībai – demogrāfija (japāņu nācija kopumā noveco un izmirst), kā arī migrācija no lauku apvidiem uz lielpilsētām. Dažus tūkstošus pamesto īpašumu par salīdzinoši nelielu naudu iegādājušies eiropieši un amerikāņi, kuri aizrautīgi nodarbojas ar renovācijas darbiem. Vietējie uz viņiem gan raugās ar izbrīnu. Jo japāņu kultūrā nav sentimenta pret senām ēkām, kurās dzīvojušas daudzas paaudzes. Cieņā ir viss jaunais, modernais.

Varētu jautāt – kas notiek ar Japānu? Un kāpēc tā notiek? Atšķirībā no Latvijas, Japāna pēdējā gadsimta laikā nav piedzīvojusi radikālus saimnieciskus satricinājumus. Te nav notikušas zemes reformas, īpašumu nacionalizācijas, ekspropriācijas un "budžu" deportācijas. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē