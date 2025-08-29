Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) specvienības ceturtdien naktī Krimā veikušas triecienu zenītraķešu kompleksa S-400 "Triumf" radiolokācijas stacijai 91N6E, pavēstīja HUR.
"Kārtējais iebrucēju "triumfs" pussalā palicis akls. Šķiet, ka tas ir fiasko," teikts paziņojumā.
"Pagaidu okupētās Krimas demilitarizācija turpinās. Slava Ukrainai!" pauda HUR.
Līdzās paziņojumam sociālajos tīklos izlūkdienests publicējis arī trieciena video.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
