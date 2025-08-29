Sestdien, 30. augustā, pie tirdzniecības centra “Mols” notiks tradicionālā brīvdabas auto izstāde “Pielaiko savu auto 2025” sadarbībā ar konkursu “Latvijas Gada auto”. No plkst. 11.00 līdz 17.00 auto interesentiem un potenciālajiem pircējiem būs iespēja ne tikai apskatīt jaunākos automobiļus Latvijas tirgū, bet arī ar lielāko daļu no tiem doties izmēģinājuma braucienos. Pasākums notiks jebkādos laikapstākļos. Nokrišņu gadījumā savu izmēģinājuma brauciena kārtu varēs sagaidīt gan “Latvijas Gada auto” teltī, gan tirdzniecības centrā “Mols”.
“Pielaiko savu auto!” vadīs Pauls Timrots, konkursa “Latvijas Gada auto 2026” žūrijas biedrs un TV raidījuma “Zebra” vadītājs.
Īpaši aizraujošus brīžus sagādās drifta paraugdemonstrējumi plkst. 13.00 un 14.00 ar pilotu Atvaru Sāru, kurš startē zem “ToGet” un “To Color” karoga. Viņš brauks ar 600 ZS jaudīgo BMW E46 automobili, kā arī ar pilotu Edgaru Kroģeri (“Vikotrans Racing”) un viņa jaudīgo BMW F22 (7.0L LS V8, 1020 ZS). Komandas atbalstītāji – “Kebab Factory” un “Viada Latvija”.
Auto izstādē būs apskatāmi vairāk nekā 20 jaunākie auto modeļi Latvijā: “Alfa Romeo Junior”, “Audi Q5”, “Citroen C3 Aircross”, “Cupra Tavascan”, “Cupra Terramar”, “Dacia Bigster”, “Dongfeng Box”, “Forthing U-Tour”, “GWM Wey 03”, “Kia EV3”, “Kia Sportage FL”, “MG 3”, “MG Cyberster”, “MG HS”, “MG ZS”, “M-Hero”, “Peugeot 5008”, “Skoda Elroq”, “Subaru Forester”, “Toyota Corolla Cross”, “Volkswagen Tayron”, “Volkswagen Transporter” un “Voyah Courage”.
Izmēģinājuma braucienus varēs veikt ikviens interesents ar derīgu vadītāja apliecību, rezervējot testa brauciena laiku pie katra auto pārstāvja. Tādējādi nebūs jāstāv rindās – vien jāatnāk laikā. Šī iespēja ir īpaši izdevīga tiem, kuri plāno iegādāties jaunu auto, jo uzreiz būs iespējams izbraukt un salīdzināt potenciālos automobiļus, kā arī dīleri būs sagatavojuši akcijas un īpašos piedāvājumus.
“Veiklības brauciens” ar jauno Ķīnas elektroauto “Dongfeng Box” speciāli norobežotā trasē – ātrākā brauciena autors laimēs testa braucienu ar šo modeli nedēļas nogales garumā;
Iespēja iesēsties un nofotografēties jaunajā kabrioletā “MG Cyberster” un iespaidīgajā apvidus automobilī “M-Hero”, kura cena Latvijā ir 170 000 eiro.
Visa pasākuma laikā “Latvijas Gada auto” teltī būs iespēja aprunāties ar žūrijas biedriem, saņemt viņu atsauksmes par jaunākajiem spēkratiem un konsultācijas par auto iegādi.
“BAJA RC” radio vadāmo bezceļu auto (1:5) paraugdemonstrējumi plānoti īsi pirms drifta šova.
Savukārt par ēdināšanu visas dienas garumā rūpēsies “Kebab Factory” ar savu īpašo izbraukumu tirdzniecības autobusu “Kebab Truck”.
Ieeja pasākumā un autostāvvieta – bez maksas.
Skaties video:
Atbalsta: sludinājumu portāls Zip.lv, t/c Mols, ziņu portāls jauns.lv, iAuto.lv, Delfi, TV Auto ziņas, Klubs, Dieviete.lv, LAMB, V4 Motors.
