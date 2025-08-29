Latvijas vīriešu basketbola izlase piektdien Rīgā Eiropas čempionāta finālturnīra A grupas otrajā mačā grūtā cīņā ar 72:70 (17:21, 21:21, 25:19, 9:9) uzvarēja Igaunijas valstsvienību.
Salīdzinot ar pirmo spēli pret Turciju, Rolanda Šmita vietā spēli uzsāka Andrejs Gražulis, bet iepriekšējā spēlē gūtais savainojums netraucēja jau sākuma sastāvā laukumā doties Artūram Žagaram.
Rezultātu ar tālu trīspunktu metienu atklāja Arturs Konontšuks, ar 3:0 izvirzot vadībā Igauniju, bet Kristaps Porziņģis ar trīspunktu gājienu panāca neizšķirtu – 3:3.
Igauņi ar diviem precīziem Kristiana Kullamē soda metieniem un Henri Drella tālmetiena Igaunijas izlase panāca 8:3, bet pēc Sīma Sandera Venes tālmetiena – 11:4.
Ar 5:0 izrāvienu Latvijas izlase pietuvojās rezultātā līdz 17:19, Kristeram Zorikam 26 sekundes pirms pirmās ceturtdaļas beigām realizējot pirmo Latvijas izlases tālmetienu šajā spēlē.
Ceturtdaļu gan nācās zaudēt ar 17:21.
Otro ceturtdaļu igauņi sāka ar astoņu punktu izrāvienu, pēc Matiasa Tasa metiena no groza apakšas panākot tobrīd lielāko pārsvaru spēlē – 29:17.
Igaunijas basketbolisti realizēja piecus no pirmajiem septiņiem tālmetieniem, bet Latvijas izlase – vienu no 11 metieniem.
Pēc Porziņģa divpunktu metiena latvieši punktu deficītu samazināja uz pusi – 23:26, bet pēc Dāvja Bertāna metiena no groza apakšas – līdz 29:33.
Šajā epizodē cieta arī Vene, kurš devās uz ģērbtuvēm, nepilnās desmit spēles minūtēs paspējot sakrāt septiņus punktus un trīs atlēkušās bumbas.
Pēc Gražuļa āķa metiena latvieši pietuvojās līdz 36:37, taču puslaiku ar 42:38 uzvarēja Igaunijas valstsvienība.
Otro puslaiku ar realizētu soda metienu par Riharda Lomaža nopelnīto tehnisko piezīmi pirmā puslaika beigās sāka igauņi, pēc Konontšuka tālmetiena panākot 46:38 pārsvaru.
Lomažs ar trīspunktu metienu ļāva Latvijas izlasei pietuvoties līdz 41:46, bet Igaunijas valstsvienība atbildēja ar sešu punktu izrāvienu, pēc Konontšuka trīspunktu gājiena un diviem gūtiem punktiem panākot 52:41.
Mājinieki atbildēja ar astoņu punktu izrāvienu, pēc Šmita trīspunktu gājiena pietuvojoties rezultātā līdz 49:52, bet ceturtdaļas beigās veica vēl vienu izrāvienu deviņu punktu vērtībā, 49 sekundes pirms ceturtdaļas beigām Zorikam ar trīspunktu metienu pirmoreiz spēlē vadībā izvirzot Latviju – 63:61.
Pirmie punkti ceturtajā ceturtdaļā tika gūti vien pēc ceturtdaļā spēlētām piecām minūtēm un septiņām sekundēm, kad grozu guva Porziņģis, panākot 65:61, bet pēc viena precīza viņa soda metiena Latvija sasniedza lielāko pārsvaru spēlē – 66:61.
Minūti pirms mača beigām Porziņģis ar trīspunktu metienu panāca 71:64, bet atbildes uzbrukumā tālmetienu realizēja Janari Jēsārs.
Matiass Tass realizēja vienu soda metienu no diviem, bet arī Zoriks trāpīja tikai pirmo – 72:68.
Pēdējā uzbrukumā Drells divus punktus atguva, bet Latvija uzvarēja ar 72:70.
Latvijas valstsvienība A grupā turnīra turpinājumā Rīgā 30. augustā spēlēs ar Serbiju, 1. septembrī – ar Portugāli un 3. septembrī – ar Čehiju.
