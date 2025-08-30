ASV apelāciju tiesa piektdien nolēma, ka daudzi no prezidenta Donalda Trampa noteiktajiem muitas tarifiem ārvalstu preču importam ir nelikumīgi.
Tiesa tomēr ļāva pagaidām atstāt spēkā šos tarifus, kamēr tās lēmums tiktu pārsūdzēts Augstākajā tiesā.
ASV apelāciju tiesa ar septiņām balsīm par un četrām pret apstiprināja zemākas instances tiesas lēmumu, ka Tramps pārsniedzis savu varu, izmantojot ārkārtējas ekonomiskās pilnvaras šo tarifu noteikšanai.
Tiesneši tomēr ļāva atstāt šos tarifus spēkā līdz oktobra vidum.
Apelāciju tiesas lēmums ir trieciens Trampam, kurš izmantojis šos tarifus kā tālejošu ekonomiskās politikas instrumentu.
Tas arī rada šaubas par vienošanām, kuras Tramps panācis ar tādiem svarīgiem tirdzniecības partneriem kā Eiropas Savienība, un rada jautājumu par to, kas notiks ar ASV iekasētajiem miljardiem dolāru kopš šo tarifu stāšanās spēkā, ja Augstākā tiesa viņu neatbalstīs.
Tramps piektdien asi kritizēja šo lēmumu, savā sociālo mediju platformā "Truth Social" paziņojot, ka apelāciju tiesa "nekorekti pateica, ka mūsu tarifi jāatceļ, bet viņi zina, ka Amerikas Savienotās Valstis beigās uzvarēs".
Viņš piebilda, ka cīnīsies pretī "ar Savienoto Valstu Augstākās tiesas palīdzību".
Tramps kopš atgriešanās prezidenta amatā janvārī ir izmantojis Starptautisko ārkārtējo ekonomisko pilnvaru likumu (IEPPA), lai noteiktu "abpusējus" tarifus gandrīz visiem ASV tirdzniecības partneriem.
