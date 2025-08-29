Lutriņniekam, "Pīlādžu" saimniekam, Saldus novada deputātam un partijas "Saldus novadam" līderim Eduardam Šmitam karstākajā ražas novākšanas laikā, kad lietavas stājušās, saulīte tveicē un sausē druvas, iekritis vaļasbrīdis intervēties. Jo Latvijā vienīgajam "Fendt Ideal 9T" kombainam nelaimīgi trāpījies izķeksēt no zemes sarūsējušu kāpurķēdi un ieraut mehānismā, to bojājot. Kamēr sagaida pasūtītās rezerves daļas, ir brīvstunda izstāstīt "Latvijas Avīzes" žurnālistam par šogad pirms pašvaldību vēlēšanām jaundibināto partiju, par nākotnes mērķiem politikā un parunājam arī par lauksaimnieku lietām.

Kāpēc bija nepieciešams dibināt vēl vienu jaunu partiju klāt pie pāri par piecdesmit Latvijā esošām?

E. Šmits: Sākšu ar priekšvēsturi. 2019. gadā sanācām kopā aktīvi Saldus uzņēmēji un dibinājām biedrību. Nevienam nebija mērķis iet politikā. Pašiem uzņēmumos viss kārtībā, bet mums rūp vieta, kur dzīvojam, un novada attīstība. Domājām sadarboties ar pašvaldību, būt tai partneris, piedāvāt savas zināšanas, pieredzi un idejas, lai uzlabotu vietvaras darbu. Izklausās ļoti cēli, bet tāds bija mūsu patiesais mērķis. Savtīgās lietas atstājam uzņēmuma iekšienē, biedrojamies un ejam, kopdarbojamies sabiedrības labā.

Pašvaldība sākotnēji mūs uzņēma labi. Līdz laikam, kad sākām norādīt uz neracionālām lietām, kas nelikās darāmas prioritāri saskaņā ar attīstības plāniem. Pirmais klupšanas akmens bija, kad 2020. gadā pirms vēlēšanām novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts izdomāja "refrešot", atsvaidzināt Saldus centrālo – Kalpaka laukumu. Lasīju tehnisko apsekojumu, bruģa stāvoklis labs, viss kārtībā, vienkārši vajadzēja balsu zvejošanai uz vēlēšanām kaut ko uztaisīt. Tas bija viens no saskares punktiem, kur mums sadarbība vairs neveicās tik laba, tad bija vēl kādi lēmumi par objektiem, kas biedrībai nešķita atbilstoši tābrīža situācijai.

Uzņēmēju vērtējumā izaugsmei jābūt pakāpeniskai, ar saglabātu līdzsvaru un ievērotām proporcijām: sakārto pamatlietas un tad vari iet uz skaistumlietām. Jau toreiz radās doma – vajag partiju, bet bija kovidlaiks ar apgrūtinājumiem, ierobežojumiem un liegumiem cilvēkiem pulcēties.

Atbildot uz jautājumu – kāpēc vajag jaunu spēku? 

Negribējām citiem pieslieties, jo katrai partijai ir savas vēsturiskās astes, skeleti skapī, kas mums nebūtu pieņemami. 

Ja veidojam, tad veidojam tīru, kas ir mūsu, par kuru zinām, kas esam, ko darām un atbildam par saviem vārdiem, darbiem.

Cik viegli vai grūti ir mūsdienās izveidot jaunu politspēku, kaut vai salasīt kopā 237 dalībniekus, kā jums bija?

Dibināšanā iesaistījās saldenieki un viss novads. Ideju biju palicis malā, šaubījos, bet šāgada 27. janvārī bija uzņēmēju biedrības sapulce. Pametu gaisā domu – visu laiku maļamies, bet mūs neņem vērā, neko nevaram panākt. Tad likvidējam biedrību vai varbūt pārejam jaunā pakāpē – taisām politisku partiju? Nākamajā rītā saņemu zvanus – darām! Tad ļoti operatīvi rīkojāmies. Izveidojās kodola grupa, kas apzvanīja paziņas, draugus, līdzīgi domājošos un izstāstīja ideju, ko cilvēki uztvēra atsaucīgi. Situācija novadā bija sabriedusi, ka vietā jānāk kam citam, jo iedzīvotāji ir neapmierināti ar esošo vadību.

