Eiropas čempionātā basketbolā piedalās 288 basketbolisti un garākais starp viņiem ir mūsu Kristaps Porziņģis.
Liepājnieks ar savu 2,21 metru augumu citiem garajiem ieliek gandrīz par sērkociņu kastītes tiesu – polis Aleksandrs Balcerovskis un zviedrs Matiass Markusons Latvijas izlases zvaigznei zaudē par četriem centimetriem. Vēl par centimetru mazāk ir gruzīnam Giorgi Šermadini un slovēnim Alenam Omičam, kuri noslēdz goliātu piecnieku.
Pretējā polā ir uzreiz trīs "mazie" – adaptētais bosnietis Džons Robersons, kā arī beļģi Emanuels Lekomts un Nīls van den Einde, kurus dieviņš apveltījis ar 1,80 metru augumu, savukārt Latvijas izlasē ar 1,90 metriem īsākais ir Artūrs Žagars.
Latvija tuvu augšgalam ir arī citā rādītājā – mums ir trešā vecākā komanda šajā turnīrā. Vidējais Latvijas izlasē iekļauto spēlētāju vecums ir 29,2 gadi, piekāpjoties tikai poļiem (31,6) un grieķiem (29,8), savukārt jaunākās komandas turnīrā ir Francija (25,2), šodienas pretiniece Igaunija (25,6) un Melnkalne (25,7). Tiesa, jaunākais turnīra spēlētājs meklējams citur – somu jaunajam talantam Mīkam Mūrinenam martā palika 18. Zīmīgi, ka Somijas pirmajā spēlē šis 2,10 metrus slaidais jauneklis laukumā tika laists pēdējā ceturtdaļā izšķirošajā brīdī un viņš palīdzēja somiem panākt izšķirošo pārsvaru principiālajā duelī pret Zviedriju. Salīdzinājumam, Latvijas izlasē jaunākais ir Mārcis Šteinbergs, kurš vakar atzīmēja savu 24. dzimšanas dienu.
Tikmēr vecākais Eiropas čempionāta dalībnieks ir itālietis Danilo Galināri, kuram šomēnes palika 37 gadi. Viņš Vecā kontinenta meistarsacīkstēs piedalās pēc desmit gadu pārtraukuma. Par Latvijas izlases senioru droši var saukt Dairi Bertānu, kuram 9. septembrī paliks 36 gadi. Viņš piedalās savā piektajā Eiropas čempionāta finālturnīrā un ir septītais vecākais tā dalībnieks.
