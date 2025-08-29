Jemenas galvaspilsētā Sanā Izraēlas triecienā nogalināts hutiešu nemiernieku kontrolētās Jemenas daļas premjerministrs Ahmeds ar Rahavi, piektdien pavēstīja grupējumam tuvi avoti.
Sanas bombardēšanā ceturtdien nogalināti arī vairāki Rahavi miesassargi, ziņu aģentūrai DPA sacīja avoti, kas vēlējās saglabāt anonimitāti.
Rahavi nogalināts līdz ar vairākiem pavadoņiem Izraēlas triecienā, kura mērķis bija dzīvojamā ēka, vēsta Jemenas ziņu portāls "Adan al Ghad", atsaucoties uz avotiem.
Līdz šim hutieši nav snieguši nekādus komentārus.
Pērn augustā hutieši iecēla Rahavi par savas starptautiski neatzītās valdības premjerministru.
Tiesa, Rahavi bijis tikai nomināls līderis bez reālas varas, norāda avoti Sanā.
Izraēlas bruņotie spēki paziņoja, ka ceturtdien Sanā veikuši triecienu hutiešu militārajam mērķim.
Kopš Gazas kara sākuma 2023. gada oktobrī hutieši regulāri uzbrukuši Izraēlai ar raķetēm un droniem, šādi, kā skaidro grupējums, solidarizējoties ar Gazas joslas palestīniešiem.
Izraēla, atbildot uz to, veikusi triecienus hutiešu pārvaldītajos Jemenas apgabalos.
