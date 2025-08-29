Svētdien vienkopus pulcēsies Latvijas futbola izlases spēlētāji, lai sāktu gatavoties Pasaules kausa kvalifikācijas mačiem pret serbiem un albāņiem.
Paolo Nikolato kandidātu sarakstā iekļāvis 25 futbolistus, pirmo reizi izsaukumu saņemot "RFS" centra aizsargam Robertam Veipam. Salīdzinājumā ar iepriekšējo sasaukumu jūnija sākumā šoreiz nav izlases kapteiņa Kristera Tobera, kam ir veselības likstas. Tāpat kandidātos nav Gļeba Žaleiko un Vjačeslava Isajeva, bet atgriezušies Roberts Savaļnieks un Dario Šits, kuriem vasaras sākumā bija traumas. Šits izlasei pievienosies jau kā Spānijas kluba Madrides "Atletico" dublieru komandas "Atletico Madrileno" spēlētājs, uz kurieni viņu izīrējusi Itālijas vienība "Parma". "Atletico Madrileno" spēlē pēc spēka Spānijas trešajā līgā.
Izlases plānu dēļ notikušas izmaiņas arī Latvijas futbola virslīgas kalendārā, jo "Rīgas" un "Super Novas" spēle no svētdienas pārcelta uz sestdienu. Pret spēles pārcelšanu bija abu klubu treneri, bet federācija uzstājusi. Tas pamatīgi sadusmoja "Rīgas" galveno treneri Adrianu Guļu, kura vadītā komanda trešdien noslēdza dalību eirokausos. Rīdzinieki savā laukumā pret Prāgas "Spartu" cīnījās kā lauvas, maču uzvarēja ar 1:0, taču divu spēļu summā zaudēja ar 1:2 un Eiropas Konferences līgas pamatturnīrā iekļuva čehu klubs.
"Tā ir totāli neprofesionāla attieksme no federācijas puses. Pēc spēles ar "Spartu", kurā mēs cenšamies uzlabot Latvijas futbola reitingu, viņi divas dienas pirms spēles nomaina norises datumu! Tā ir katastrofa, neprofesionalitāte, absolūti nekorekta attieksme pret komandām, faniem un pret Latvijas futbolu kā brendu," sirdīgs pēc mača ar čehiem bija slovāks Guļa, kura vadītā komanda ir virslīgas līdere.
