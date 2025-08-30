Katru nedēļu LR1 klausītājiem jau piecu gadu garumā ir dzirdams raidījums "Stiprie stāsti". Piecu gadu laikā LR1 žurnālistei Dainai Zalamanei ne reizi nav bijis tā, ka nav pie kā braukt un par ko stāstīt. Viņa brauc pie cilvēkiem, kuri ir pārvarējuši šaubas un grūtības, kuri ir izdomājuši un īstenojuši savu biznesa ideju ārpus pilsētas. Žurnāliste uzsver, ka stāsti ir ļoti dažādi, sākot no tiem, kas kļūst par mājražotājiem, līdz pat tiem, kuri atgriežas no darba gaitām ārzemēs un īsteno savu sapni. Par dažādākajiem iedvesmas stāstiem arī šajā sarunā.

Jau ilgus gadus LR1 veidojat raidījumu "Stiprie stāsti". Kas sākumā pamudināja veidot šādu raidījumu?

Latvijas Radio strādāju jau no 2003. gada. Man ir bijuši projekti ar dažādiem nosaukumiem, bet vārds "stāsti" ir saglabājies šajos nosaukumos vēl aizvien daudzos projektos. Kad atnācu strādāt uz LR no LTV, man bija raidījumi "Mazpilsētu stāsti", "Pagastu stāsti", "Viensētu stāsti". Raidījums "Stiprie stāsti" ir par mazo uzņēmējdarbību un biznesu, kuru veido cilvēki ārpus Rīgas. Tas noteikti nav viegls uzdevums, tāpēc raidījums ir domāts, lai iedvesmotu cilvēkus. Ir zināms, ka latvieši nav pārāk dedzīgi darboties un radīt mazos biznesus, taču ir ļoti daudz iedvesmojošu stāstu.

Kurš no nesen veidotajiem stāstiem ir palicis atmiņā?

Es vienmēr cenšos atspoguļot aktualitāti raidījumos. Tā kā tagad ir ogu laiks, tad es izvēlējos pastāstīt par melleņu audzētāju Alekseju Fomičovu, kurš strādā Ogres novadā, Lielvārdes pagastā un kura saknes ir meklējamas Latgalē. Viņam ir divi uzņēmumi – viens ir 16 hekt­āru liels, otrs aptver 40 hektārus. Diezgan liels apjoms, tāpēc viegli jau neiet.

