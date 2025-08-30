Izveidot Baltijas mēroga biznesa skolu – ar šādu ambiciozu mērķi parakstīts līgums par Banku augstskolas pievienošanu Latvijas Universitātei. Kādu pienesumu tas sniegs izglītības nozarei un kādas izmaiņas sagaida studentus, vairāk stāsta 360TV Ziņas.
Banku augstskola ir valsts dibināta augstskola, kas sagatavo speciālistus banku un finanšu sektorā. Līdz ar tās attīstīto finanšu izglītības nišu valdība 2023. gadā lēma par labu tās pievienošanai Latvijas Universitātes saimei, kuras plašās akadēmiskās iespējas pavērsīšot jaunas iespējas šīs jomas zinātnē. Pirms jaunā akadēmiskā gada sākuma tas ir paveikts oficiāli – kopā ar Izglītības ministriju parakstīts trīspusējs līgums.
“Protams, ka mūsu uzdevums arī kā valstij ir tiešām veidot darba tirgus vajadzībām balstītu pasūtījumu, kur tieši šīs te Banku augstskolas jeb tagad jau biznesa skolas, uzdevums būs tiešām gādāt par šiem jau starptautiska līmeņa absolventiem – finanšu jautājumos, finanšu tehnoloģiju jautājumos,” stāsta Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece cilvēkkapitāla, zinātnes un inovāciju attīstības jautājumos Lana Frančeska Dreimane.
Pievienošanas rezultātā Banku augstskola no 1. septembra Latvijas Universitātes ietvaros kļūs par biznesa skolu. Tādejādi cer attīstīt izglītības kvalitāti un pētniecību šajā nozarē. Tāpat plānots ieviest starptautiski akreditētas studiju programmas finanšu tehnoloģiju jeb tā dēvētajā "fintech" jomā. Ieguvēji būšot arī studenti.
“Ieguvumi ir iespēja sadarboties stardisciplinārās komandās, dažādos konkursos, biznesa inkubatorā, kopīgi veikt pētījumus doktorantūras līmenī, maģistra līmenī, starptautiskā līmenī. Tā kā kopumā ir ļoti daudz projektu, kuros ir vajadzīgi zinātnieki, kas strādā šobrīd Banku augstskolā,” komentē Banku augstskolas rektore Līga Peiseniece.
“Esot it kā nelielā biznesa skolā, bet pieejamība ir pie resursiem, kādi ir lielajai universitātei. Es domāju, ka tas ir lielākais ieguvums. To apliecina arī šī gada pozitīvie uzņemšanas rezultāti, kas ir labāki nekā pagājušogad. Tas liecina, ka studenti to novērtē,” tā Latvijas Universitātes rektors Gundars Bērziņš.
Banku augstskolas pāriešana Latvijas Universitātes paspārnē gan neskars augstskolas esošās studiju programmas un ar studentiem noslēgtos līgumus. Un arī turpmāk augstskola saglabās savu autonomiju, tostarp, ieviešot jaunas studiju programmas.
VIDEO:
