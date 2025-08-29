Latvijas basketbola izlase Eiropas čempionāta Rīgā otrajā spēlē pulksten 18 tiksies ar Igauniju.
Abas izlases turnīru sāka ar bezcerīgiem zaudējumiem, un šobrīd jau sākas īstā cīņa par astotdaļfinālu. Artūra Žagara savainojums nav nopietns, bet par viņa gatavību spēlēt tikšot lemts šodien.
Igauņiem iztrūkumi sastāvā
Latvija pirmajā mačā ar 73:93 piekāpās Turcijai, bet igauņi pārliecinājās par Serbijas spēlētāju meistarību – 64:98. Igaunijas izlasei sastāvā ir vairāki būtiski iztrūkumi, traumas dēļ nespēlē centrs Maiks Kotsars, kurš aizvadītajā sezonā naudu pelnīja Japānā, bet pirms tam divas solīdas sezonas ULEB Eirolīgas klubā Vitorijas "Baskonia". Tāpat nav ASV koledžu čempionātā labi spēlējošā aizsarga Kera Krīsa un uzlecošās zvaigznes Stefana Vāka. Igauņiem ir viena no jaunākajām komandām turnīrā, un viņi cer, ka labāko basketbolu rādīs pēc četriem gadiem, kad "Euro basket" notiks Igaunijā. Viens no līderiem ir vēl pērn Nacionālajā basketbola asociācijā četrās spēlēs gaisu apostījušais Henrī Drels, kurš aizvadītajā sezonā spēlēja Spānijā. Tur bāzējas arī Kristians Kullamē. Igaunijas izlases galvenā trenera Heiko Rannulas akcijas Eiropas tirgū aug.
Igaunijā basketbols ir populārākais sporta veids, un tiek lēsts, ka uz Eiropas čempionātu Rīgā kopumā sabrauks ap 15 tūkstošiem ziemeļu kaimiņu fanu. Pret Serbiju bija pilna arēna, estiņiem savējos skaļi atbalstot arī pie lieliem mīnusiem. Prognozējams, ka šodien tribīnēs būs redzamas daudz zilibaltās krāsas.
Oficiālos mačos Latvija pieveikusi igauņus sešās no pēdējām septiņām spēlēm, vienīgais zaudējums bija 2003. gadā. Taču teju vienmēr cīņas bijušas gana saspringtas. Pirms desmit gadiem Eiropas čempionātā Rīgā otrajā ceturtdaļā mājiniekiem bija 16 punktu deficīts, bet izdevās lauzt cīņas gaitu un uzvarēt ar 75:64, iekļūstot astotdaļfinālā.
Serbi bez saspringuma
Sestdien tajā pašā laikā Latviju eksaminēs čempionāta galvenā favorīte Serbija.
Viens no pasaules labākajiem basketbolistiem Nikola Jokičs čempionātu atklāja ārēji bez iespringuma – 11 punkti, 10 atlēkušās bumbas un septiņas rezultatīvas piespēles, efektivitāte +39.
Ātri panākot 20 punktu pārsvaru, serbi varēja mierīgi rotēt sastāvu, kurā ir pieci pašreizējie NBA spēlētāji un četri bijušie, pārējie spēlē lielas lomas Eirolīgas klubos. Šā gada Eirolīgas čempions Marko Guduričs pret igauņiem laukumā nāca tikai otrajā puslaikā.
Parīzes olimpiskajās spēlēs Serbija pusfinālā bija ļoti tuvu uzvarai pār ASV, beigās izcīnīja bronzu, aizpērn Pasaules kausā – sudrabs. Rīgā viņi ieradušies, lai pēc 23 gadu pārtraukuma atkal uzvarētu kādā no lielajiem turnīriem.
Ar Luku Banki pie stūres pret serbiem esam spēlējuši labi – 2023. gada Pasaules kausa kvalifikācijā viesos 100:101, mājās revanšs ar 66:59. Pirms tam gan serbi paņēmuši savu tiesu, un jāņem arī vērā, ka šis Serbijas izlases modelis ir no citas kategorijas.
No grupas sešām komandām astotdaļfinālā tiks četras labākās.
Ekspertu balss
Kristaps Valters (11LV TV): "Mums vajag līderi, šobrīd skatāmies uz Luku Banki, bet komanda ir pilnīgi negatava, nav sadalītas lomas, nav identitātes. (Kristapu) Porziņģi nepazīstu, vispār nekustas, aizsardzībā neko nevar, uzbrukumā pat nepiedāvājas (piespēlei)."
Edgars Buļs (Rīgas "Zeļļi" raidieraksts): "Nevar saprast, vai esam ieintegrējuši Kristapu komandā, pirmās trīs minūtes viņš vispār netika pie bumbas. Turki jau uzreiz meklēja Šengunu."
Kārlis Muižnieks ("Sportacentrs.com"): "Mums jābūt daudz agresīvākiem un ātrākiem, jo gabarīti nav tik lieli. Uztrauc, ka daļa no spēlētājiem neizskatījās labā fiziskā formā."
