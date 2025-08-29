Daugavpilī un Augšdaugavas novada Ilūkstē joprojām sastopami ielu nosaukumi, kas līdzās latviešu valodai izvietoti arī krieviski, lai gan Valsts valodas likums šādu praksi aizliedz, ziņo Latvijas Radio autors Tenis Bikovskis, Latgales studija.
Valsts valodas centra direktore Inese Muhka norāda – tas ir pretrunā normatīvajam regulējumam, un pašvaldībām būtu jāizmanto visi līdzekļi, lai šādus pārkāpumus novērstu.
Daugavpils pašvaldība gan atzīst, ka tās saistošie noteikumi šobrīd nesatur administratīvas sankcijas par ielu nosaukumu neatbilstību. Policija periodiski aktualizē jautājumu, tomēr kontroles mehānisms ir nepilnīgs, un līdz šim vien izsūtīti brīdinājumi.
Arī Ilūkstē vēl saglabājušās plāksnītes ar uzrakstiem krievu valodā. Augšdaugavas novada vadība sola tuvākajā laikā veikt revīziju un likvidēt neatbilstošās norādes.
Valsts valodas centrs aicina visām pašvaldībām līdz gada beigām sakārtot ielu norādes un sola pastiprināti uzraudzīt likuma ievērošanu.
