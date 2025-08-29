Akciju sabiedrības "Rīgas siltums" siltumenerģijas tarifs no šā gada 1. oktobra pieaugs par 4,1%, sasniedzot 80,96 eiro par megavatstundu (MWh), bet gala tarifs ar iepriekšējā perioda korekciju sasniegs 83,01 eiro par MWh.
Tā liecina Ekonomikas ministrijas (EM) publiskotā informācija. Tātad tarifs pieaugs par 11,9%. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir apstiprinājusi minēto "Rīgas siltuma" siltumenerģijas tarifu.
Sākotnēji regulatoram iesniegtais "Rīgas siltuma" siltumenerģijas tarifs ar neparedzēto izdevumu komponenti paredzēja kāpumu par 21,5% – līdz 90,15 eiro par MWh. Šobrīd "Rīgas siltuma" siltumenerģijas gala tarifs ar neparedzēto ieņēmumu komponenti (3,6 eiro par MWh) ir 74,17 eiro par MWh. SPRK padomes priekšsēdētāja Alda Ozola aģentūrai LETA norādīja, ka SPRK rūpīgi esot izvērtējusi "Rīgas siltuma" iesniegtos aprēķinus un to pamatotību. Sākotnēji 2025./2026. gada apkures sezonai piedāvātais tarifs bija 90,15 eiro par MWh, taču komersantam izdevies to būtiski samazināt, tādējādi mazinot ietekmi uz gala lietotāju rēķiniem.
