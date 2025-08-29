Septembra otrajā pusē vilcienu satiksme Asaru–Ķemeru posmā būs īslaicīgi apturēta, pasažierus paredzēts pārvadāt ar autobusiem – tā jau savlaicīgi brīdina sabiedriskā transporta pārvadājumu uzņēmums "Pasažieru vilciens".
Ierobežojumu iemesls – VAS "Latvijas dzelzceļš" ("LDz") veiks plānotus elektrificētā tīkla modernizācijas darbus Tukuma dzelzceļa līnijā un no 15. septembra līdz 3. oktobrim tie ietekmēs pasažieru pārvadājumus maršrutā Asari–Ķemeri. Kā "Latvijas Avīzi" informēja "Pasažieru vilciena" komunikācijas pārstāve Sigita Paula, vilcienu un autobusu kustības grafiks būšot izveidots tā, lai maksimāli saglabātu pasažieru ērtības un nodrošinātu pēc iespējas mazākus vilcienu kustības ierobežojumus remontdarbu laikā. Taču, lai pārvadājumi būtu nepārtraukti, konkrētajā maršruta posmā pasažierus pārvadās autobusi.
Vilcienu kustība maršrutā Rīga–Dubulti un Dubulti–Rīga arī remontdarbu laikā saglabāšoties ierastajā intensitātē. Maksimuma stundās, kad ir vislielākā pasažieru plūsma, turpināsies vilcienu kursēšana aptuveni ik pēc 15 minūtēm, bet pārējā laikā – vismaz reizi 30 minūtēs. Vienlaikus būšot samazināta kustības intensitāte posmā no Dubultiem līdz Slokai (abos virzienos) – no aptuveni diviem reisiem stundā uz vienu reisu stundā.
Visa aktuālā informācija būšot pieejama "Vivi" tīmekļvietnē, mobilajā lietotnē, kā arī pieturvietās, kur pasažieri izmantos autobusu pārvadājumus. Biļešu cena pasažieriem paliks nemainīga. Dzelzceļa infrastruktūras turētājs plānotos remontdarbus īstenošot pa posmiem, katrā no tiem paredzot vilcienu kustības ierobežojumus. Grafiki vēl varot mainīties, par izmaiņām pasažieri būšot informēti savlaicīgi.
"LDz" pārstāve Agnese Līcīte "Latvijas Avīzi" informēja, ka dzelzceļa kontakttīkla modernizācijas darbi no Imantas līdz Slokai Tukuma līnijā vilcienu kustību ietekmēšot līdz 2026. gada aprīļa beigām. Vienlaikus "LDz" darbus pēc iespējas organizēšot tā, lai dzelzceļa pasažieru pārvadājumus varētu nodrošināt arī būvdarbu laikā.
"LDz" arī informē, ka šobrīd aptuveni 90% no visiem pasažieru pārvadājumiem notiek elektrificētajos dzelzceļa posmos. Turklāt pasažieru pārvadājumi tagad jau veidojot 80% no kopējās Latvijas dzelzceļa tīkla noslodzes.
Viens no būtiskiem dzelzceļa infrastruktūras pamatelementiem ir kontakttīkls. Savulaik plānotais dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projekts bijis apturēts, neparedzot rezerves plānu vecā kontakttīkla atjaunošanai. Tādēļ tas šobrīd esot kritiskā stāvoklī praktiski visās elektrificētajās līnijās. Dzelzceļa elektrifikācija Latvijā īstenota pagājušā gadsimta 50.–70. gados. Vidējais ekspluatācijas ilgums kontakttīkla balstiem un vadu elementiem esot 30–40 gadi. Līdz ar to tagad lielākā daļa dzelzceļa kontakttīkla kopējā apjoma jau pārsniedzot tā tehniskās ekspluatācijas kalpošanas ilgumu.
Tādēļ "LDz" uzsācis jaunu elektrificētā tīkla modernizācijas projektu, kura ietvaros paredzēts veikt kontakttīkla pārbūves un signalizācijas apakšsistēmu pārbūves darbus posmā no Rīgas Centrālās stacijas līdz Zemitāniem, no Zasulauka līdz Bolderājai, kā arī posmā no Imantas līdz Slokai.
Realizējot projektu, pasažieru pārvadāšanai paredzētās dzelzceļa līnijas apmēram 100 km garumā būšot modernizētas un arī elektrificētas no jauna (piemēram, Bolderājas virzienā). Projektu "LDz" realizēs ar ES Atveseļošanas fonda līdzekļiem, nepārsniedzot 72 700 000 eiro finansējumu. Plānotais projekta īstenošanas termiņš ir 2026. gads.
