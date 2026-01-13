Krievijas varas iestādes aizturējušas piecus Latvijas valstspiederīgos pēc tam, kad, pārvietojoties pa ledu, viņi netīšām bija šķērsojuši Igaunijas-Krievijas robežu pa aizsalušā Peipusa ezera dienvidu daļu, ziņo Igaunijas raidsabiedrība "ERR".
Pēc vairāk nekā nedēļu ilga sala Peipusa ezers, kas veido lielu daļu Igaunijas austrumu robežas, bija gandrīz pilnībā gatavs zemledus makšķerēšanai.
Robežas pārkāpums notika uz mazāka ezera – Lämmijärv, tas piekļaujas Peipusa ezera dienvidu daļai. 11. janvāra rītā pieci Latvijas pilsoņi iemaldījās Krievijas Federācijas teritorijā un tika aizturēti ar Krievijas robežsardzes gaisa spilvena transportlīdzekli, ziņoja "Lõuna Postimees".
Latviešu nodošanas process Igaunijas pusei sākās pirmdien pusdienlaikā, kad Krievijas iestādes atļāva viņiem atgriezties Igaunijā.
"Krievijas puse viņus aizturēja, un, visticamāk, tika piemērots arī administratīvais sods.
Var pieņemt, ka tumsas dēļ viņi vienkārši nepamanīja ierobežotās zonas marķējumu,"
sacīja Igaunijas Policijas un robežsardzes pārvaldes Mustvē robežkontroles punkta vadītājs Jalmars Ernits.
Lai novērstu pārkāpumus un precīzi noteiktu savu atrašanās vietu, Policijas un robežsardzes departaments iesaka līdzi ņemt navigācijas ierīci, personu apliecinošu dokumentu un saglabāt mobilajā tālrunī vietējā robežkontroles punkta kontakttālruni.
