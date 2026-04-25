ASV prezidents Donalds Tramps sestdien paziņoja, ka ir atsaucis ASV delegācijas došanos uz Pakistānu pēc tam, kad Irānas ārlietu ministrs devās prom no Pakistānas galvaspilsētas.
Sarunā ar televīzijas kanālu "Fox News" Tramps teica, ka Irāna "var mums piezvanīt jebkurā laikā".
"Es tikko atcēlu savu pārstāvju braucienu uz Islamabadu, Pakistānā, lai tiktos ar irāņiem. Pārāk daudz laika iztērēts ceļošanai, pārāk daudz darba!" viņš rakstīja savā sociālajā platformā "Truth Social".
"Turklāt viņu "vadībā" valda milzīga iekšējā cīņa un apjukums. Neviens nezina, kas ir atbildīgs, ieskaitot viņus pašus," par Irānas līderiem izteicās Tramps.
Piektdien Baltais nams paziņoja, ka ASV īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs un prezidenta Donalda Trampa znots Džareds Kušners dodas uz Islamabadu, lai tiktos ar Irānas amatpersonām.
Vašingtona ir paudusi gatavību rīkot jaunu sarunu kārtu ar Irānas pārstāvjiem, jo šā mēneša sākumā notikušajā pirmajā sarunu kārtā Islamabadā neizdevās panākt rezultātu.
Savukārt Irānas ārlietu ministrs Abass Aragči sestdien pabeidza diplomātisko vizīti Islamabadā vēl pirms ASV delegācijas ierašanās Pakistānā.
Aragči vadītā Irānas delegācija sestdien tikās ar Pakistānas armijas komandieri feldmaršalu Asimu Muniru, kurš ir nozīmīgs sarunu vidutājs, kā arī Pakistānas premjerministru Šehbazu Šarifu un ārlietu ministru Išaku Daru.
Irānas ārlietu ministrs Pakistānas pusi informēja par to, ko viņš nosauca par Irānas sarkanajām līnijām sarunās, un sacīja, ka Teherāna iesaistīsies Pakistānas starpniecības centienos, "līdz tiks sasniegts rezultāts". Irāna iepriekš bija paziņojusi, ka sarunas ar ASV būs netiešas.
Beztermiņa pamiers ir apturējis lielāko daļu kauju, taču ekonomiskās sekas pieaug, jo Hormuza šauruma gandrīz pilnīgas slēgšanas dēļ ir traucētas naftas, sašķidrinātās dabasgāzes, mēslošanas līdzekļu un citu resursu globālās piegādes.
Pirmā sarunu kārta Pakistānā, ko ASV pusē vadīja viceprezidents Džeimss Deivids Venss, ilga vairāk nekā 20 stundas un notika klātienē. Tās bija augstākā līmeņa tiešās sarunas starp ilggadējiem pretiniekiem kopš Islāma revolūcijas 1979. gadā.
Aragči un Trampa sūtņi 27. februārī Ženēvā rīkoja vairākas stundas ilgas netiešas sarunas, taču pameta sarunas bez vienošanās. Nākamajā dienā Izraēla un ASV sāka uzbrukumus Irānai.
Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
