Prokuratūra cēlusi apsūdzību ilggadējam Krievijas tautiešu politikas aktīvistam Viktoram Guščinam par Eiropas Savienības (ES) noteikto sankciju pārkāpšanu, nodrošinot publikācijas Krievijas propagandas resursam.
Prokuratūrā apstiprināja, ka personai, pret kuru Valsts drošības dienests 7. aprīlī rosināja sākt kriminālvajāšanu par ES noteikto sankciju pārkāpšanu, nodrošinot publikācijas Krievijas propagandas resursam, 14. aprīlī celta apsūdzība.
Persona joprojām atrodas apcietinājumā. Tuvākajā laikā lieta tiks nodota tiesai.
Kriminālprocess pret Latvijas pilsoni sākts 2025. gada 26. novembrī, VDD konstatējot personas veidotas publikācijas Krievijas propagandas vietnē, kuru pārvalda ES starptautisko sankciju sarakstā iekļauts fonds.
Personas veidotajās publikācijās iekļauti Krieviju slavinoši vēstījumi,
tostarp Latvijas okupācijas un citu Otrā pasaules kara notikumu interpretēšana atbilstoši Krievijas interesēm, iepriekš medijus informēja VDD.
Piekļuve konkrētajam Krievijas propagandas resursam Latvijas teritorijā, pamatojoties uz VDD rekomendāciju, ir bloķēta.
VDD vērš uzmanību, ka jebkādu resursu nodrošināšana ES sankcijām pakļautam subjektam uzskatāma par ES sankciju pārkāpšanu.
Guščins kandidējis 12. un 13. Saeimas vēlēšanās no Latvijas Krievu savienības saraksta, bet ne reizi nav ievēlēts. Viņš strādājis par pasniedzēju un izdevis grāmatas par vēsturi un dažādas publikācijas ar Kremlim izdevīgiem un Latviju diskreditējošiem vēstījumiem, piemēram, par to, ka Latvijā it kā atdzimstot nacisms. Viņš turpināja šīs aktivitātes, kā arī apmeklēja Krievijas rīkotos pasākumus arī pēc agresorvalsts iebrukuma Ukrainā 2022. gada 24. februārī, iepriekš vēstīja Latvijas Televīzija.
