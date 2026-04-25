Tiesa Lielbritānijā noraidījusi dziedātājas Eimijas Vainhausas tēva Miča Vainhausa prasību pret viņas bijušo stilisti Naomi Periju un draudzeni Katrionu Gorliju saistībā ar Vainhausai piederošu priekšmetu pārdošanu izsolēs, ziņo ārvalstu mediji.
Vainhauss, kurš darbojas kā meitas mantojuma pārvaldītājs, apgalvoja, ka abas sievietes bez viņa ziņas pārdevušas desmitiem priekšmetu ASV izsolēs 2021. un 2023. gadā, gūstot ievērojamus ieņēmumus. Perija un Gorlija tiesā norādīja, ka attiecīgie priekšmeti viņām piederējuši vai bijuši dāvināti.
Spriedumā tiesnese Sāra Klārka secināja, ka nav pierādījumu tam, ka notikusi nelikumīga rīcība.
"Es konstatēju, ka neviena no atbildētājām apzināti nav slēpusi strīdīgos priekšmetus," norādīja tiesnese, piebilstot, ka prasītājs ar pienācīgu rūpību varēja noskaidrot attiecīgo mantu statusu.
Tiesas procesā izskanēja, ka
izsolēs kopumā pārdoti simtiem priekšmetu, tostarp dziedātājas apģērbi un aksesuāri.
Viens no ievērojamākajiem priekšmetiem bija zīda kleita, ko Vainhausa valkāja savā pēdējā koncertā Belgradā un kas tika pārdota par vairāk nekā 240 000 ASV dolāru. Kopējie ieņēmumi no izsolēm sasniedza vairāk nekā vienu miljonu dolāru, no kuriem daļa novirzīta Eimijas Vainhausas fondam.
Eimija Vainhausa nomira 2011. gadā 27 gadu vecumā. Kopš tā laika viņas radošais mantojums un personīgās lietas joprojām piesaista plašu sabiedrības uzmanību.
