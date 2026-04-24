Valsts policijā (VP) šī gada 23. aprīlī saņemta informācija, ka nepilngadīgs jaunietis, iespējams, sēdies pie automašīnas stūres. Nekavējoties tika skaidrota iespējamā transportlīdzekļa atrašanās vieta. Apskatot pilsētas kameras, tika noskaidrota vieta, kur tobrīd atradās automašīna, un nekavējoties uz turieni devās Valsts policijas darbinieki. Pamanot policiju, vadītājs uzsāka bēgšanu, pārkāpjot virkni ceļu satiksmes noteikumu, informē VP.
Par notikušo Valsts policijā uzsākts kriminālprocess un desmit administratīvo pārkāpumu procesi.
Šī gada 23. aprīlī ap pulksten 16.36 Valsts policijā saņemta informācija, ka, iespējams, kāds 2011. gadā dzimis jaunietis sēdies pie "BMW" automašīnas stūres un pārvietojas pa Jelgavu. Apskatot pilsētas kameru ierakstus, tika konstatēta automašīnas tā brīža atrašanās vieta Jelgavā, Uzvaras ielā, un nekavējoties uz turieni izbrauca policijas norīkojums.
Policijai ierodoties notikuma vietā, automašīnas vadītājs uzsāka bēgšanu virzienā no Uzvaras ielas uz Saldus ielu, pārkāpjot virkni ceļu satiksmes noteikumu un pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu. Valsts policijas amatpersonas vairākkārt aicināja transportlīdzekļa vadītāju apturēt automašīnu, taču persona uz aicinājumiem nereaģēja un turpināja bēgšanu, ignorējot policijas prasības.
Bēgšana noslēdzās, kad jaunietis Saldus ielā ietriecās kādas privātas teritorijas nožogojumā, pēc kā izkāpa no automašīnas un, skrienot, turpināja bēgšanu. Automašīnā atradās vēl trīs nepilngadīgi pasažieri. Ceļu satiksmes negadījumā neviena persona fiziski necieta, un likumpārkāpējs tika notverts.
Par notikušo Valsts policijā uzsākti desmit administratīvo pārkāpumu procesi: viens par braukšanu bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, viens par nepamatotu nobraukšanu no ceļa braucamās daļas un metāla žoga bojāšanu, viens par ceļa zīmes "Braukt pa labi" prasību neievērošanu, divi par ceļa zīmes "Iebraukt aizliegts" prasību neievērošanu, viens par ceļa zīmes "Neapstājoties tālāk braukt aizliegts" prasību neievērošanu, divi par braukšanas ātruma pārsniegšanu vietā, kas apzīmēta ar ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", un divi par braukšanas ātruma pārsniegšanu vietā, kas apzīmēta ar ceļa zīmi "Apdzīvota vieta".
Tāpat uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 259.1 panta par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu, kas izpaudusies kā agresīva braukšana pēc kompetentas institūcijas amatpersonas atkārtotas vai vairākkārtējas prasības apturēt transportlīdzekli. Par šādu rīcību soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem.
