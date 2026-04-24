Sienas krāsošana bez vilšanās: soli pa solim.

Sienu krāsošana bieži šķiet vienkārša - nopērc krāsu, paņem rullīti un viss. Bet, kad darbs pabeigts, rezultāts ne vienmēr iepriecina: redzamas svītras, nevienmērīgs tonis vai krāsa sāk lobīties jau pēc kāda laika.
Visbiežāk problēma nav pašā krāsošanā, bet sagatavošanā un materiālu izvēlē. Netīra virsma, nepareiza sienas krāsas izvēle vai izlaista gruntskrāsa var sabojāt visu rezultātu.
Lai no tā izvairītos, svarīgi ievērot pareizu darbu secību un pievērst uzmanību katram posmam.
Šajā rakstā apskatīsim, kā pareizi sagatavot sienas, kā izvēlēties piemērotas sienas krāsas un kā krāsot, lai rezultāts būtu vienmērīgs, noturīgs un vizuāli kārtīgs.
Pareiza virsmas sagatavošana
Sienu krāsošanā lielākais darbs bieži notiek vēl pirms krāsa vispār tiek uzklāta. Tīra, gluda un pareizi sagatavota virsma nosaka, cik vienmērīgs un noturīgs būs gala rezultāts.
Ja šis posms tiek izlaists vai paveikts pavirši, pat kvalitatīvas sienas krāsas neglābs situāciju - krāsa var klāties nevienmērīgi, veidoties plankumi vai tā ar laiku sāks lobīties.
Svarīgākie sagatavošanas soļi:
● Notīrīt sienu no putekļiem un netīrumiem
Pat smalks putekļu slānis var traucēt krāsai vienmērīgi pieķerties
● Noņemt veco, bojāto krāsu
Ja iepriekšējais slānis lobās vai plaisā, tas jānoņem līdz stabilai virsmai
● Aizpildīt plaisas un nelīdzenumus
Gluda virsma palīdz panākt vienmērīgu pārklājumu bez redzamiem defektiem
● Ļaut virsmai pilnībā nožūt
Ja siena ir mitra, krāsa var klāties nevienmērīgi un zaudēt noturību
Piemēram, ja siena netiek pienācīgi notīrīta, krāsa uzklāta pa virsu, un jau pēc kāda laika tā sāk lobīties. Bieži vien problēma nav pašā krāsā, bet sagatavošanā.
Papildus, svarīgi arī ļaut virsmai pilnībā nožūt pirms nākamā soļa. Ja siena ir mitra, krāsa var klāties nevienmērīgi un zaudēt noturību. Tas īpaši aktuāli pēc špaktelēšanas vai mazgāšanas.
Lai rezultāts būtu kvalitatīvs, šim posmam ir vērts veltīt pietiekami daudz laika. Tieši sagatavošana nosaka, cik labi krāsa turēsies un kā siena izskatīsies pēc darba pabeigšanas.