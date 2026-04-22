No 24. līdz 26. aprīlim Ķīpsalā durvis vērs starptautiskā auto industrijas izstāde "Auto 2026", kas pārsteigs ar daudzām jaunu auto modeļu pirmizrādēm un tikko Latvijas tirgū ienākušām auto markām, informē pasākuma rīkotāji.
Sagaidāmi arī sacīkšu spēkrati un unikāli tūninga projekti, tostarp pasaulē šaurākais auto no Itālijas. Motoru sports izstādē būs pārstāvēts gan ar moderniem drifta un autošosejas spēkratiem, gan klasiskiem sporta auto, kas guvuši panākumus tuksneša rallijos.
No klasiskām sacīkstēm Sicīlijā līdz piedzīvojumiem pa Baltijas autoceļiem
Radīts 1979. gadā, šis "Porsche" ir pārdomāti pārveidots veltījums leģendārajiem "Martini & Rossi" atbalstītajiem RSR automobiļiem, kas dominēja slavenajā "Targa Florio" sacīkstē 70. gadu sākumā.
"RennSport Rennwagen" (RSR) versijā automobilim ir samazināts viss liekais svars, uzstādīta sacīkšu trasēm piemērota balstiekārta, bet motors uzlabots atbilstoši RSR specifikācijām. Pašreizējais saimnieks šo "911" ir lolojis pēdējos 15 gadus.
Auto bijusi bagāta un daudzveidīga dzīve — tas piedalījies "Porsche Club of America" sacīkstēs ASV, startējis Latvijas "Youngtimer" Talsu rallijā un daudzus gadus braucis pa vēsturisko "Targa Florio" trasi Sicīlijā. Kad tas netika izmantots braucieniem, "Porsche" tika izstādīts "Targa Florio" muzejā. Tagad šis īpašais auto nonācis Latvijā un būs apskatāms "WhatCar?" stendā.
Leģendārajā Nirburgringas trasē uzvarējušais "BMW M6 GT3"
Izstādē būs apskatāms arī Nirburgringas 24 stundu sacīkšu uzvarētājs — "Rowe Racing" komandas "BMW M6 GT3". Šis sacīkšu auto aprīkots ar 4,4 litru V8 turbomotoru ar 585 ZS jaudu, sver aptuveni 1,3 tonnas un līdz 100 km/h paātrinās 3,2 sekundēs. Maksimālais ātrums sasniedz 300 km/h.
Klasiskais "Land Rover" no rallijreida "Dakara"
Lietuviešu autosportists Karolis Raišis ar 1978. gada "Land Rover 109 Station Wagon" uzvarēja vēsturisko auto klasē rallijreidā "Dakara". Auto tika pilnībā pārbūvēts, uzstādot jaudīgāku V8 dzinēju un veicot būtiskus uzlabojumus.
Drifta sacensību BMW ar 1000 zirgspēku motoru
Latvijas drifta braucējs Edgars Kroģeris prezentēs jaunu "BMW M2" bāzētu sacīkšu auto ar aptuveni 1000 ZS jaudu. Tā pirmizrāde notiks 24. aprīlī pulksten 14.00.
Autobūvē un sacīkstēs leģendārie rotora motori
Izstādē būs arī īpašs stends, kas veltīts rotormotoriem — kompaktajiem un augstas veiktspējas dzinējiem, kurus plaši izmantoja "Mazda", tostarp leģendārajā "787B", kas uzvarēja Lemānas 24 stundu sacīkstēs.
Vēl vairāk Baltijas mēroga pirmizrāžu
Izstādē gaidāmas vairāk nekā 15 jaunu modeļu pirmizrādes, tostarp jaunā "Toyota RAV4" paaudze ar modernām tehnoloģijām un hibrīddzinējiem līdz 304 ZS jaudai.
Izstāde apvieno trīs sadaļas — "Jauni auto", "Auto mehānika" un "Auto Exotica".
