Pirmajos atgūtās neatkarības gados klīda runas par zviedru uzņēmējiem, kuri biznesa tikšanās esot rīkojuši Rīgas lidostā. Jo baidījušies doties uz pilsētas centru, kur viņiem it kā draudot apzagšana, aplaupīšana vai vēl sliktāk – nolaupīšana.
Par šīm leģendām atcerējos, iepazīstoties ar jaunāko ASV Valsts departamenta ceļošanas brīdinājumu karti ("Travel Advisories Map"), kas aktualizēta šī gada aprīlī. Visa Centrāleiropa, Baltijas valstis, Norvēģija un Somija šajā kartē iezīmēta vienā krāsā, šajā gadījumā zilā. Drošības situācija šeit raksturota ar frāzi "Ievērojiet parasto piesardzību". Valsts departamenta ieskatā līdzās Kanādai, Austrālijai, Japānai un Centrālāzijas valstīm tās ir pašas drošākās vietas uz pasaules. Tikmēr Rietumeiropa un Zviedrija iekrāsota dzeltena, šeit ceļotāji tiek aicināti "Ievērot pastiprinātu piesardzību". Trīs Eiropas valstis šajā kartē attēlotas koši sarkanā krāsā – Baltkrievija, Krievija un Ukraina. Tās raksturo kodolīga frāze: "Neceļojiet uz šejieni." Tieši tādā pašā sarkanā krāsā ir iezīmēta Afganistāna, Irāna, Pakistāna, Irāka, Sīrija, Libāna, Jemena un Izraēla. Vietas, kur pašlaik notiek karadarbība. Patiesībā man šajā stāstā visvairāk interesē dzeltenā krāsā iezīmētā Rietumeiropa. Pēdējos trīsdesmit gados notikusi lēna evolūcija, kas izmainījusi kriminālo situāciju Eiropā. Paradoksāli, bet vismaz amerikāņi uzskata, ka Latvija šodien ir drošāka zeme nekā Zviedrija. Kā liecina statistika, varbūtība tikt aplaupītam uz ielas Polijā vai Ungārijā ir desmit (!) reizes zemāka nekā Beļģijā, Spānijā, Francijā, Zviedrijā vai Apvienotajā Karalistē. Galvenais iemesls tam ir imigrācija no tā saucamās Trešās pasaules, pirmām kārtām no musulmaņu apdzīvotām zemēm.