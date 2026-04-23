Atlūgumu iesniedzis Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Aivars Puriņš, informēja ministrijā.
Aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P) pauž, ka šobrīd var novērot pastiprinātu spiedienu uz aizsardzības nozari. Pēc viņa paustā, publiskajā telpā tiek tiražēti nepamatoti apgalvojumi un pārmetumi, mēģinot apšaubīt nozares progresu vai mazināt uzticību.
"Valsts sekretārs ir pieņēmis lēmumu šādos apstākļos darbu neturpināt," skaidro ministrs, uzsverot, ka respektē viņa lēmumu.
Puriņš amatu atstās 31. maijā.
Sprūds arī uzsver, ka Puriņa vadības laikā tika īstenotas nozīmīgas reformas, tostarp nodrošinājuma jomā, prasmīgi vadītas apjomīgas finanšu programmas ceļā uz 5% no iekšzemes kopprodukta (IKP) aizsardzībai, veikti būtiski spēju iepirkumi un stiprināti pamati aizsardzības industrijas attīstībai un sadarbībai.
Ministrs izsaka pateicību Puriņam par pievienošanos ministrijas komandai izaicinošajos apstākļos, godprātīgi un ar lielu atbildību attīstot nozari.
"Mēs turpināsim darbu — stiprināsim komandu, īstenosim apjomīgas aizsardzības nozares iniciatīvas," piebilst ministrs, skaidrojot, ka drīzumā tiks izsludināts atklāts konkurss uz ministrijas valsts sekretāra vietu.
Puriņš Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra amatu ieņēma kopš 2024. gada 29. aprīļa. Pirms tam viņš bijis Valsts prezidenta padomnieks nacionālās drošības jautājumos, Nacionālās drošības padomes sekretārs. No 2019. gada līdz 2023. gadam bijis aizsardzības padomnieks, Aizsardzības ministrijas pārstāvju NATO un Eiropas Savienībā vadītājs, savukārt no 2015. gada līdz 2019. gadam strādājis kā Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks nodrošinājuma jautājumos.
