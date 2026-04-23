Trešdien Latvijā reģistrēti 138 ceļu satiksmes negadījumi, kuros gāja bojā viens un cieta 13 cilvēki, informē Valsts policija.
Vakar ap plkst. 22 Preiļu novadā, uz autoceļa Krāslava-Preiļi-Madona, noticis ceļu satiksmes negadījums, kura rezultātā gāja bojā mopēda vadītājs. Valsts policijā sākts kriminālprocess negadījuma apstākļu noskaidrošanai.
No cietušajiem vakar astoņi reģistrēti avārijās Rīgas reģionā, trīs — Latgalē, bet pa vienam — Zemgalē un Vidzemē. Trīs no cietušajiem bija gājēji, četri — velosipēdisti, bet viens — elektroskrejriteņa vadītājs.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi trīs vadītājus, bet divi vadītāji bija lietojuši narkotiskās vielas. Visvairāk šādu pārkāpēju noķerts Kurzemē. Trīs aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.
Savukārt par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 115 protokoli: Rīgas reģionā sodīts 21 autovadītājs, Vidzemē — 43, Kurzemē — 25, Latgalē — 24, bet Zemgalē — tikai divi transporta līdzekļu vadītāji. Trīs vadītāji sodīti par agresīvu braukšanu.
Kopumā policija vakar noformējusi 489 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.
