Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca (RAKUS) sadarbībā ar labdarības projektu "M-Help.com" ceturtdien uzņēmusi vēl 28 Krievijas sāktajā karā Ukrainā smagi cietušos karavīrus, informēja slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste Ilga Namniece.
Kopumā Austrumu slimnīca kopš kara sākuma uzņēmusi 874 no Ukrainas atvestos pacientus.
Visiem pacientiem, kas ieradās no Ukrainas, slimnīcā veica vispusīgu veselības stāvokļa novērtēšanu, tajā skaitā dažādus laboratoriskos izmeklējumus, tostarp, lai testētu multirezistento infekciju iespējamo klātbūtni, jo kara apstākļos tās strauji uzliesmo un izplatās.
Vairākiem cietušajiem Neatliekamās radioloģijas nodaļas speciālisti veica papildu radioloģiskos izmeklējumus ievainojumu stāvokļa precizēšanai.
Pēc izmeklējumu veikšanas RAKUS uzņemšanas nodaļas pacienti atkarībā no traumu seku specifikas dosies uz citām Latvijas ārstniecības iestādēm.
Plānots, ka divi pacienti turpinās ārstēšanu Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā, sešus pacientus pārvedīs uz Nacionālo rehabilitācijas centru "Vaivari", četrus pacientus uz rehabilitācijas centru "Līgatne", bet 16 pacientus — uz Nacionālo rehabilitācijas centru "Jaunķemeri".
Ukrainas karā cietušie pacienti uz RAKUS tiek atgādāti, pateicoties labdarības projekta "M-Help.com" dibinātāju Arvja Reketa un Mārtiņa Medinieka privātai iniciatīvai.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.