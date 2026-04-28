Mūziķis Lauris Reiniks paudis neapmierinātību sociālās tīklošanās platformā "Threads" ar viņa dziesmas izpildījumu šovā "Koru kari", īpaši izceļot kļūdas izrunā.

Reklāma

Svētdien, 26. aprīlī, Ikšķiles saules koris ar Jāni Aišpuru priekšgalā izpildīja Reinika dziesmu "Es skrienu" lietuviešu valodā — "Aš bėgu". Lai gan priekšnesums no žūrijas saņēma augstu novērtējumu, pats dziesmas autors par dzirdēto nebija sajūsmā.

@tv3group Kuram korim jānokļūst pusfinālā?💛 #KoruKari SVĒTDIENĀS 20.30! @Ikšķiles Saules Koris ♬ original sound - TV3Group

Vietnē "Threads" Reiniks norādīja, ka izpildījumā pieļauta būtiska kļūda izrunā.

"Ja kādreiz kāds grib dziedāt "Es skrienu" lietuviski, lūdzu dziediet lietuviski un nedaudz iespringstiet uz izrunu. Aš bėgu neizrunā kā "bēgu" latviski, ar plato e. Tāda vārda vispār nav lietuviešu valodā. Bėgu ir ar ļoti šauru un mīkstu e. Tā cerēju, ka vismaz šo kļūdu koris izlabos..." raksta mūziķis.

View on Threads

Jau vēstīts, ka šova "Koru kari" jaunākajā raidījumā dalībnieki izpildīja divas dziesmas — vienu no Latvijas komponistu repertuāra un vienu jau iepriekš skanējušu priekšnesumu. Šovu nācās pamest Chris Noah ar Olaines melnbalto kori.

Šonedēļ gaidāms pusfināls, kurā atlikušie kori cīnīsies par vietu finālā.

+21 foto
Muzikālā šova "Koru kari" astotā tiešraide.
Foto: Publicitātes

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 