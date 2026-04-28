Mūziķis Lauris Reiniks paudis neapmierinātību sociālās tīklošanās platformā "Threads" ar viņa dziesmas izpildījumu šovā "Koru kari", īpaši izceļot kļūdas izrunā.
Svētdien, 26. aprīlī, Ikšķiles saules koris ar Jāni Aišpuru priekšgalā izpildīja Reinika dziesmu "Es skrienu" lietuviešu valodā — "Aš bėgu". Lai gan priekšnesums no žūrijas saņēma augstu novērtējumu, pats dziesmas autors par dzirdēto nebija sajūsmā.
Vietnē "Threads" Reiniks norādīja, ka izpildījumā pieļauta būtiska kļūda izrunā.
"Ja kādreiz kāds grib dziedāt "Es skrienu" lietuviski, lūdzu dziediet lietuviski un nedaudz iespringstiet uz izrunu. Aš bėgu neizrunā kā "bēgu" latviski, ar plato e. Tāda vārda vispār nav lietuviešu valodā. Bėgu ir ar ļoti šauru un mīkstu e. Tā cerēju, ka vismaz šo kļūdu koris izlabos..." raksta mūziķis.
Jau vēstīts, ka šova "Koru kari" jaunākajā raidījumā dalībnieki izpildīja divas dziesmas — vienu no Latvijas komponistu repertuāra un vienu jau iepriekš skanējušu priekšnesumu. Šovu nācās pamest Chris Noah ar Olaines melnbalto kori.
Šonedēļ gaidāms pusfināls, kurā atlikušie kori cīnīsies par vietu finālā.
