Antra Stafecka un Ingars Viļums izdod jaunu kopdarbu — "Alkas" — emocionāli niansētu skaņdarbu par cilvēka iekšējo pasauli, ilgām un nepiepildītu sajūtu klātbūtni ikdienā.
Dziesma atklāj stāvokli, kurā meklētais šķiet pavisam tuvu, taču vienlaikus paliek ārpus sasniedzamā. Tā vedina aizdomāties par to, kā smeldz alkas pēc īstas mīlestības, kura tiek iedomāta citāda, neaizsniegta, ideāla? Kā klusums starp to, kas jau ir tepat, bet vēl nav noticis.
"Mūsu sadarbība ar Ingaru skaisti rezonē šajā dziesmā. Mēs arvien meklējam jaunas skaņas, caur kurām izteikt savas sajūtas. Alkas ir neatņemama cilvēka esības daļa — ikviens kādreiz ilgojas pēc kā netverama. Šī dziesma ir kā atgādinājums, ka tu neesi viens šajās sajūtās un ka tas var būt tikai mirklis līdz brīdim, kad ieraugi savu patieso ceļu," par jauno veikumu stāsta Antra Stafecka.
Ingars Viļums saka: "Alkas ir kā klusa vieta starp to, kas jau ir, un to, kas, iespējams, nekad līdz galam neatnāks. Tā ir sajūta, ka vēlamais ir tepat blakus, bet roka līdz tam neaizsniedzas. Miers, kuru meklējam, patiesībā mīt mūsos, lai gan bieži turpinām to meklēt ārpusē."
"Alkas" turpina abu mākslinieku radošo tandēmu, kurā savijas jutīgs vokāls un atmosfērisks, mūsdienīgs muzikālais skanējums, pievēršoties cilvēka emocionālajai un garīgajai pieredzei.
Dziesmas teksta videoklipu un vizuāļus sagatavojis Harijs Blāze.
