Koncertorganizāciju "Latvijas koncerti" turpmāk vadīs līdzšinējais Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" valdes priekšsēdētājs Timurs Tomsons.
Preses konferencē Tomsons pauda, ka ir pagodinājums strādāt kopā ar "Latvijas koncertu" paspārnē esošajiem kolektīviem – kamerorķestri "Sinfonietta Rīga", Latvijas Radio kori un Latvijas Radio bigbendu. Šie kolektīvi ir Latvijas profesionālās mūzikas mugurkauls, un viens no izaicinājumiem būs sarežģītajos apstākļos nezaudēt kolektīvu mākslinieciskās un stratēģiskās ambīcijas, kā arī panākt, lai šie kolektīvi kļūtu vēl redzamāki pasaulē.
"Latvijas koncerti" ir valsts kapitālsabiedrība, un to pārvalda Kultūras ministrija. Iepriekš "Latvijas koncertus" vadīja Guntars Ķirsis, kurš amatu atstāja pagājušā gada novembrī.
