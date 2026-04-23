Iniciatīvas "Bring Kids Back UA" ietvaros Ukrainai izdevies atgriezt mājās vairāk nekā 2100 Krievijas nolaupīto bērnu, tostarp šogad atgriezti 150 bērni, trešdien paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Paldies visiem partneriem, kas mums palīdz šajā darbā," savā "Telegram" kanālā rakstīja Zelenskis.
Prezidents tikās ar "Bring Kids Back UA" pārstāvjiem, kuri informēja viņu par paveikto. Viņi apsprieda arī atbalstu centieniem atgriezt bērnus starptautisko organizāciju līmenī.
"Nesen pirmo reizi ANO līmenī mūsu bērnu deportācija un piespiedu pārvietošana tika kvalificēta kā noziegums pret cilvēci. Tas ir ļoti svarīgi, un šāds darbs ir jāturpina," norādīja prezidents.
Zelenskis pavēstīja, ka Ukraina gatavojas Starptautiskās koalīcijas Ukrainas bērnu atgriešanai sanāksmei, kas paredzēta 11. maijā Briselē. Ukrainas puse sagaida plašu ministru pārstāvniecību, konkrētus risinājumus un praktisku atbalstu no partneriem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu