Uz Latviju pārcelta mārrutku un sinepju ražošana, ko līdz šim nodrošināja "Põltsamaa" ražotne Igaunijā, pauda SIA "Orkla Latvija" komunikācijas un ilgtspējas vadītāja Laura Bagātā.
Viņa norādīja, ka mārrutki turpmāk tiks ražoti Somijas tirgum zem "Felix" zīmola "Orkla Latvija" ražotnē "Spilva".
Bagātā informēja, ka "Orkla Eesti" turpinās "Põltsamaa" sinepju tirdzniecību ar "Felix" zīmolu, savukārt to ražošana pārcelta uz "Spilva" ražotni Latvijā.
Viņa skaidroja, ka "Põltsamaa" ir Igaunijas zīmols un, neskatoties uz īpašnieku maiņu, "Põltsamaa" produkti arī turpmāk būs pieejami Igaunijā.
Bagātā uzsvēra, ka šāda produktu ražošanas pārcelšana ir būtiska "Felix" zīmola ilgtspējīgai attīstībai Igaunijas tirgū, kā arī "Spilva" ražotnes kapacitātes un nozīmes stiprināšanai.
Pēc ražotnes Peltsamā pārdošanas šomēnes tiks pārtraukta Igaunijā populāro stipro sinepju tūbiņā "Põltsamaa" ražošana, kas Igaunijas vidienē ražotas 65 gadus, vēstīja laikraksts "Maaleht".
Sinepju ražošanas pārcelšana uz Latviju notiek pēc tam, kad māteskompānija "Orkla Eesti" rudenī nolēma pārdot "Põltsamaa" biznesu un zīmolu, lai koncentrētos uz stratēģiskajām produktu grupām.
"Diemžēl sinepju ražošana Peltsamā neturpināsies," sarunā ar "Maaleht" teica Svens Voitess, kura vadītais uzņēmums "Svensky Kaubanduse" iegādājās ražotni.
"Orkla Eesti" vadītājs Kaido Kāre teica, ka pircējs pārņem ražošanas kompleksu, zīmolu, produktus un darbinieku līgumus, un "Põltsamaa" turpinās citu produktu, piemēram, dārzeņu marinējumu, piegādi "Orkla".
"Põltsamaa" stipro sinepju ražošana tika sākta 1961. gadā. Kopumā pārdoti ap 60 miljoniem tūbiņu jeb gandrīz miljons tūbiņu gadā.
Rūla norādīja, ka lielākā daļa "Põltsamaa" ražojuma tika patērēta iekšzemes tirgū, bet eksportēja tikai nelielus daudzumus.
"Maaleht" vēstīja, ka statistikas dati liecina, ka kopējais sinepju patēriņš Igaunijā pēdējos gados ir pieaudzis no 89 tonnām 2020. gadā līdz 96,7 tonnām 2024. gadā.
"Orkla Latvija" koncerna apgrozījums 2024. gadā bija 112,834 miljoni eiro, kas ir par 1,8% mazāk nekā 2023. gadā, bet koncerna peļņa pieauga par 4,5% un sasniedza 2,898 miljonus eiro. Kompānijas 2025. gada finanšu rezultāti pagaidām nav publiskoti.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka uzņēmums reģistrēts 2009. gadā, un tā pamatkapitāls ir astoņi miljoni eiro. "Orkla Latvija" koncernā ietilpst SIA "Latfood Agro", SIA "Saldumu tirdzniecība" un SIA "Staburadze".
Uzņēmums ietilpst Norvēģijas koncernā "Orkla". Latvijā "Orkla" pārstāv un attīsta "Laima", "Selga", "Staburadze", "Ādažu čipsi", "Spilva", "Gutta" un citus zīmolus.
