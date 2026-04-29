Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs uzskata, ka Irāna pazemo Savienotās Valstis, un brīdināja, ka konflikts, visticamāk, drīz nebeigsies.
"Irānieši acīmredzami ir spēcīgāki, nekā gaidīts, un amerikāņiem sarunās acīmredzami nav patiesi pārliecinošas stratēģijas," apmeklējot skolu savā dzimtajā pilsētā Marsbergā, sacīja Mercs.
"Problēma ar šādiem konfliktiem vienmēr ir šāda - jums ne tikai jāiekļūst, bet arī jāizkļūst. Mēs to ļoti sāpīgi redzējām Afganistānā 20 gadus. Mēs to redzējām Irākā," norādīja Mercs.
ASV "acīmredzami iesaistījās šajā karā bez jebkādas stratēģijas," tādējādi vēl vairāk apgrūtinot konflikta izbeigšanu, uzskata Mercs. "Jo īpaši tāpēc, ka irāņi acīmredzami ļoti prasmīgi risina sarunas vai vienkārši ļoti prasmīgi neveic sarunas," viņš piebilda.
"Irānas vadība pazemo veselu valsti,"
uzskata Vācijas kanclers.
"Pašlaik situācija ir diezgan sarežģīta. Un tas mums izmaksā ļoti daudz naudas. Šis konflikts, šis karš pret Irānu, tieši ietekmē mūsu ekonomiku," atzina Mercs.
Viņš norādīja, ka Vācija ir gatava nosūtīt uz Hormuza šaurumu savus atmīnētāju kuģus, lai palīdzētu atjaunot satiksmi stratēģiski svarīgajā šaurumā. Tomēr priekšnoteikums tam ir karadarbības pārtraukšana.
Irānas ārlietu ministrs miera sarunu neveiksmē vaino ASV
Irānas un ASV miera sarunu neveiksmē Pakistānā vainojamas Savienotās Valstis, pirmdien pēc ierašanās Sanktpēterburgā, Krievijā, sacīja Irānas ārlietu ministrs Abass Aragči.
"ASV pieeja izraisīja to, ka iepriekšējā sarunu kārta, neraugoties uz progresu, nesasniedza savus mērķus pārmērīgo prasību dēļ," klāstīja ministrs.
"Droša kuģošana caur Hormuza šaurumu ir svarīgs globāls jautājums", norādīja Aragči.
ASV un Irāna šobrīd turpina Hormuza blokādi.
Krievijā gaidāma Irānas ministra tikšanās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.
Sestdien Aragči Pakistānas galvaspilsētā Islamabadā tikās ar Pakistānas armijas komandieri Asimu Muniru, premjerministru Šehbazu Šarifu un ārlietu ministru Ishaku Daru, pēc tam devās uz Omānu un atgriezās Islamabadā.
Pats Aragči platformā "X" pauda, ka sarunās Omānā galvenā uzmanība tika pievērsta droša tranzīta nodrošināšanai Hormuza šaurumā, "lai ieguvēji būtu visi dārgie kaimiņi un pasaule".
"Mūsu kaimiņi ir mūsu prioritāte," norādīja ministrs.
