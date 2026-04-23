ULEB Eirolīgā sekmīgākās komandas gatavojas izslēgšanas spēlēm, un no latviešu kvarteta tajā būs pārstāvēta Artūra Žagara pašreizējā čempione Stambulas "Fenerbahce", tiesa, mūsu saspēles vadītājam šī sezona Turcijas grandā iznākusi liesāka nekā iepriekšējā.
"Fenerbahce" krīze
2024./25. gada sezonā, debitējot Eirolīgā, Žagars aizvadīja 22 spēles, vidēji laukumā pavadot nepilnas 15 minūtes. Izslēgšanas turnīrā gan viņš nebija pieteikts nevienai no piecām spēlēm un tāpat Turcijas līgas "play off" piedalījās tikai divās cīņās, malā paliekot arī finālsērijā. Šosezon "Fenerbahce" galvenais treneris Šarūns Jasikevičs latvietim uzticējās vēl mazāk – savainojumi, ne optimālā sportiskā forma, un tādējādi arī sarežģīti izkonkurēt kādu no pieredzējušajiem Stambulas aizsargiem. Attiecīgi šosezon tikai piecas spēles un 11 minūtes. Arī vietējā čempionātā, kas gan vēl turpinās, iespējas bijušas mazāk – pagaidām 11 spēles, pērn bija 20. Pēdējos mēnešos Turcijas līgā viņš savas minūtes nospēlē ļoti produktīvi, piemēram, pēdējos četros mačos guvis 19, 21, 14 un 10 punktus, sakrājot arī 6, 6, 5 un 4 rezultatīvas piespēles un izcili metot no distances (3/6, 4/5, 4/9, 3/3 jeb 60%). Taču arī šajā sekmīgajā nogrieznī Eirolīgā Žagars laukumā ticis tikai vienā no sešām spēlēm uz četrām minūtēm…
Pēc šīs sezonas noslēgsies Žagara trīs gadu līgums ar Stambulas grandu. Aizkulisēs runā, ka šonedēļ 26. dzimšanas dienu atzīmējušajam saspēles vadītājam vajadzētu palikt Eirolīgas līmenī, bet kādā tabulas lejasgala komandā.
"Fenerbahce" ilgu laiku bija Eirolīgas līdere, gada pirmajos mēnešos visos turnīros kopā bija 19 uzvaru sērija, bet tad iestājās pamatīga krīze, tika piedzīvoti septiņi zaudējumi astoņās spēlēs.
Vietējā līgā viņi saglabā pirmo vietu, bet Eirolīgā ar bilanci 24-14 noslīdēja uz ceturto un ceturtdaļfinālā tiksies ar Kauņas "Žalgiris".
Lietuvā šobrīd pacilāts noskaņojums, jo viņu lepnums aizvada vienu no labākajām sezonām šajā gadsimtā un, redzot "Fenerbahce" formu pavasarī, noteikti ir sajūta, ka čempionus var gāzt no troņa. Vēl jo vairāk tādēļ, ka komandas galvenais treneris Toms Masjulis pirms tam septiņas sezonas bija Jasikēviča asistents. Iepriekšējo reizi Eirolīgas "Final Four" "Žalgiris" spēlēja 2018. gadā tieši Jasikēviča vadībā.
Šmita klubam izgāšanās
Pārējiem trim latviešiem Eirolīgas sezona noslēgusies. Līdz pēdējai kārtai uz vietu labāko desmitniekā un pārspēlēm pretendēja Dāvja Bertāna "Dubai", beigās paliekot uzreiz aiz svītras (19-19). Šī viņam ir otrā sezona Apvienoto Arābu Emirātu sponsorētajā projektā un atgriešanās Eirolīgā pēc desmit gadu pārtraukuma. Rezultatīvākā spēle sezonā Dāvim bija pirmā (20 punkti), bet noslēdza ar trešo lielāko punktu ražu (17). Viņam visvairāk izmestu tālmetienu komandā – vidēji 5,8, realizējot trešdaļu. Vēl "Dubai" paliek cīņas Adrijas līgā, kur regulārajā turnīrā iegūta pirmā vieta.
Lai gan Rodionam Kurucam problēmas sagādāja savainojumi, viņš pilnībā attaisnoja uz sevi liktās Vitorijas "Baskonia" cerības savā pirmajā pilnvērtīgajā sezonā Eirolīgā – viens no komandas līderiem tālmetienos (38 procenti Eirolīgā un 43 – ACB), pārtvertajās bumbās (0,9) un atlēkušajās bumbās uzbrukumā (1,5). Tabulā gan viņi trešie no beigām, Spānijas līgā – ceturtā vieta. Bet jau ir viens tituls, uzvarot kausa izcīņā.
Vitorijai spēlētāju algu budžets (8,5 miljoni eiro pēc nodokļiem) ir viens no mazākajiem Eirolīgā un attiecīgi arī gaidas nebija lielas,
bet augšgalā pēc vēriena ir Rolanda Šmita pārstāvētā Stambulas "Anadolu Efes" (ap 18,5 miljoniem tāpat kā "Dubai", bet "Fenerbahce" tērē pāris miljonu mazāk), kas piedzīvojusi pamatīgu izgāšanos, finišējot pirmspēdējā, 19. pozīcijā (Turcijas līgā šobrīd piektā vieta). Pēc treneru maiņas decembrī, kad Igoru Kokoškovu aizstāja ilggadējais Madrides "Real" stūrmanis Pablo Laso, nedaudz samazinājās Rolanda Šmita loma komandā, tomēr kopumā viņš bija stabils rotācijas spēlētājs. Līgums ar turkiem valmierietim pēc sezonas beigsies.
Vēl viena vieta
ULEB Eirolīgas regulārajā sezonā pirmo vietu ieguva Pirejas "Olympiacos". Iepriekšējā pavasara "Final Four" dalībnieces Atēnu "Panathinaikos" un "Monaco" satikās "play in" turnīrā, tālāk tiekot grieķiem, bet "Monaco" par pēdējo vietu izslēgšanas spēlēs rīt cīnīsies ar "Barcelona".
